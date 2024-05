Basketball 3×3 « African Quest 2024 »: Cotonou accueille l’équipe de DREALS les 26 et 27 octobre prochains

Visits: 2

Le programme de la tournée africaine de Dreals Paris pour le compte de sa nouvelle saison est connu. En effet, l’agence qui organise la Ligue africaine professionnelle de Basketball 3×3 va tenir le « African Quest 2024 » en 14 étapes. Ce sera globalement du 29 juin au 17 novembre. Et selon le calendrier, l’étape de Cotonou, la 12e au programme se tiendra les 26 et 27 octobre. Cette période est celle retenue en accord avec la fédération béninoise de basketball qui a mis en place des tournois 3×3 au plan national. Cette arrivée de l’équipe de Dreals s’annonce belle et palpitante dans la mesure où, elle va permettre aux équipes 3×3 féminines et masculines de toutes les catégories confondues des niveaux Seniors, U23, U18, U16 de se qualifier dans les compétitions officielles de la FIBA notamment le World Tour (WT) 3×3 FIBA et l’Asia Master. En ce qui concerne le contenu du programme de cette année, Dreals Paris va aborder dans tous les Open Houses plusieurs aspects du basket-ball 3×3, notamment : la préparation physique, l’enseignement des fondamentaux spécifiques du 3×3 et des séances d’analyses vidéos; des séances stratégiques : construction d’équipes 3×3 et tactiques et techniques de jeu 3×3. Ce faisant, Dreals Paris envisage appuyer les tournois Basket-ball 3×3 mises en place par les fédérations nationales de basket-ball, mettre en place des séances de renforcement des capacités organisationnelle et techniques des équipes afin de leurs ouvrir des opportunités de pratiquer le basket-ball 3×3, qui va permettre ensuite d’augmenter leur représentativité et de monter dans le ranking. A préciser que la tournée africaine va démarrer Mombassa et prendra fin à Johannesburg.

Voici le calendrier global

Anselme HOUENOUKPO