Accusations contre le Bénin: Wilfried Houngbédji met en garde Kèmi Séba

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a encore une fois marqué sa désapprobation face aux accusations de l’activiste franco-béninois, KémiSéba. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, il a affirmé que le panafricaniste répondra de ses accusations contre le Bénin.« A un moment ou un autre, chacun devra répondre de ses actes et de ses propos. Et c’est ça la responsabilité. Le Bénin est encore ce beau pays où quelqu’un comme lui peut dire tout ce qu’il veut sans aucune preuve, accuser qui il veut. Mais le moment venu, il faudra bien qu’il puisse apporter les preuves de ses allégation», prévient le porte-parole. Toutefois, Wilfried Léandre Houngbédji déplore le « comportement anti-patriotique » de l’activiste et affirme que ce dernier ne pourrait pas se comporter pareillement contre le Niger, Burkina Faso et le Mali s’il était leur ressortissant. «Ses propos qu’il tient contre le Bénin, s’il était ressortissant d’un de ces pays qu’il nous vend en modèle et dont nous connaissons tous la réalité, au mieux quand il se réveille le lendemain il est au fond d’une cellule ou au pire il est six pieds sous terre. Le pire ne lui arrivera pas ici» rassure-t-il.

En dehors des assurances et démentis verbaux, le gouvernement ne peut-il pas prendre des dispositions pour prouver vraiment qu’il n’y a pas de légionnaires français au Bénin ? En réponse à cette question, Wilfried Houngbédji a indiqué que le gouvernement ne peut prouver ce qui n’existe pas. Pour lui, seul KèmiSéba peut apporter les preuves de ce qu’il avance. « La preuve est la rançon du droit. Celui qui accuse doit pouvoir faire la preuve. En l’espèce qu’est-ce qu’il y a à prouver ? Qu’est-ce qu’on doit prouver ? C’est celui qui a dit qu’il y a des légionnaires chez nous, c’est lui qui doit prouver. La charge de la preuve pèse sur lui.», explique le porte-parole. Le gouvernement persiste que ces accusations sont fallacieuses et qu’il n’existe pas de bases militaires françaises ni de légionnaires, au Bénin. Cependant, explique Wilfried Houngbédji, le Bénin dispose de «petits camps, qui ont été construits dans le cadre de lutte contre le terrorisme.