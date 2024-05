Appui de l’AIMF aux collectivités territoriales: Le Maire ATROKPO décroche deux financements au profit du Bénin

Visits: 5

La Communauté de Communes du Zou (CCZ) et la ville de Ouidah bénéficient d’un financement pour la réalisation d’un projet dans le secteur de l’eau et la mise en œuvre d’un projet culturel. Cet appui financier de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) a été validé le vendredi 24 mai 2024, lors de la réunion du Bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), à laquelle le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji ATROKPO, a pris part. Sur les cinq projets de financement prononcés à cette occasion, deux sont revenus aux communes du Bénin, à savoir : la Communauté de Communes du Zou (CCZ), qui obtient un financement de l’AIMF pour la réalisation d’un projet dans le secteur de l’eau, et la ville de Ouidah, qui bénéficie d’un financement pour la mise en œuvre d’un projet culturel. Il convient de préciser que cette réunion du Bureau de l’AIMF a eu lieu dans le cadre du 44ème Congrès de l’Association tenu à Lausanne. Le Bureau de l’AIMF a salué les Autorités béninoises et a reconnu les mérites de Cotonou et son Maire Luc Sètondji ATROKPO pour la qualité de l’organisation du 43ème Congrès de l’AIMF, tenu en octobre 2023 à Cotonou. Pour sa part, le Maire Luc Sètondji ATROKPO, président de l’ANCB, a félicité tous les Maires qui ont participé au Congrès, notamment le président de la CCZ, Auguste AÏHUNHIN, et le Maire de Ouidah, Christian HOUÉTCHÉNOU, pour les financements obtenus.

Alban TCHALLA