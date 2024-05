3e et 4e journées des Éliminatoires mondial 2026/Zone Afrique: 6 locaux, des nouveaux venus…tout savoir sur la liste de Rohr contre Rwanda et Nigéria

Visits: 10

Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2026, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rorh a publié dans la matinée de ce samedi 25 mai 2024, la liste des joueurs qui a convoqué pour le stage de préparation. Au total 25, ces joueurs proviennent de divers clubs notamment des clubs locaux, continentaux et européens. Parlant des joueurs locaux, on en compte 6 dont deux vont goûter la sélection nationale pour la première fois. Il s’agit du gardien de Dadjè FC, Karim Abdoul Aziz et de l’attaquant de Coton FC, Romaric Amoussou. Au plan continental, Dodo Dokou et Hassane Imourane évoluant tous les deux dans le championnat égyptien tout comme Samson Akinyoola, sacré avec le Zamalek en Coupe CAF, sont également appelés.

Parmi les joueurs évoluant hors du continent qui font partie de la liste du technicien Franco allemand, il a

Andréas Hountondji dont la confirmation est attendue du fait de sa sortie sur blessure, lors des barrages (Montée en Ligue 1) contre Saint-Étienne.

Après la publication, le technicien a défendu ses choix. Rappelant que sa mission est de «reconstruire la sélection des Guépards», Gernot Rohr qui soutient être sur la bonne voie a laissé entendre que les deux derniers matches de ses joueurs lors des dernières dates FIFA donnent de l’espoir.

Sur la convocation du jeune attaquant de AsVO, Prince Ricardo Dossou (18 ans), le sélectionneur a fait savoir qu’il a talent et a besoin qu’on lui donne des chances.

Sur la non sélection de Serge Obassa, troisième gardien des derniers regroupements, le sélectionneur a évoqué une question d’indiscipline en club.

Dans l’ensemble, il dit avoir fait appel aux joueurs qu’il a jugé capable d’apporter à l’équipe nationale lors de ces deux matchs qui se tiendront en Côte d’Ivoire. Il n’a pas manqué d’adresser de message à l’endroit des fans et supporters des Guépards qui aimerait voir en groupe nombre dans les gradins pour pousser les joueurs à la victoire contre le Rwanda et pourquoi pas contre le Nigéria.

La liste de 25 joueurs appelés par Gernot Rohr

GARDIENS

ALLAGBE K. Saturnin (DIJON FCO)

DANDJINOU Marcel (JDR STAR)

ABDOUL AZIZ R. Karim (DADJE FC)

DÉFENSEURS

FASSINOU Rodrigue (LOTO POPO FC)

HOUNTONDJI Cédric (ANGERS SCO)

KIKI David (FC FARUL CONSTANTA)

MOUMINI Rachid (AYEMA FC)

ROCHE Yohan (US QUEVILLY)

SANKAMAO Rabiou (ASPAC FC)

TIJANI Mohamed (YVERDON FC)

VERDON Olivier (PFK LUDOGORESTS)

MILIEUX

D’ALMEIDA Sessi (PAU FC)

DOKOU Dodo (SMOUHA SC)

DOSSOU Prince R. (ASVO)

HASSANE Imourane (FUTURE FC)

OLAÏTAN Junior (ES TROYES AC)

AHOUANGBO Mariano (AS SOLIMAN)

AHLINVI Mattéo (VASTERAS SK)

ATTAQUANTS

AMOUSSOU Romaric (COTON FC)

DOSSOU Jodel (FC SOCHAUX)

HOUNTONDJI Andréas (RODEZ AF)

MOUNIE Steve (BREST 29)

TCHETCHAO David (CHICAGO FIRE IN

TOSIN Aiyegun (FC LORIENT)

AKINYOOLA Samson (ZAMALEK SC)

Anselme HOUENOUKPO