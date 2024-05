Réunion interministérielle de haut niveauBénin/ Nigéria: Renforcer les interactions sociales et économiques entre les deux nations

Visits: 0

À l’initiative du Président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Tinubu et de son homologue béninois Patrice Talon, une réunion ministérielle de haut niveau s’est tenue le mardi 21 Mai 2024 au poste des douanes de Sègbana.L’objectif est de renforcer les interactions sociales et économiques et élargir les échanges commerciaux entre les citoyens des deux nations.

Que retenir : Au cours de cette réunion, le Bénin et le Nigéria ont convenu ensemble quelques points de coopération bilatérale. Il s’agit entre autres de réactiver la commission mixte permanente entre les deux pays pour discuter périodiquement des sujets communs et travailler à résoudre les différends communautaires; créer un comité conjoint bipartite pour rendre rapidement opérationnel le poste-frontière entre Segbana au Bénin, Tsamiya et AnguwarSuleWara au Nigéria, en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays via le port de Cotonou; informer dès ce jour les opérateurs économiques qu’en parallèle des travaux du comité conjoint, ils pouvaient déjà débuter leurs opérations commerciales via le port de Cotonou. A la clôture des travaux, le ministre nigérian des affaires étrangères a notifié que « le Nigeria et le Bénin sont une même famille d’une même maison ». Pour le Ministre d’Etat béninois Wadagni, cette réunion est un moment historique dans la concrétisation de la vision des Chefs d’Etat des deux pays. A le croire, c’est une autre étape importante du nouveau dynamisme de la coopération entre le Bénin et le Nigéria, notamment par l’ouverture de nouvelles voies pour la libre circulation des biens et des personnes. Les décisions prises sont cruciales pour le développement économique et la stabilité et sont un bon modèle de coopération et d’inclusion sud-sud pour la toute la sous-région.

Quelles autres décisions prises : En vue d’une bonne mise en œuvre de l’opérationnalisation du poste frontalier à Sègbana, le Bénin entreprend de réaliser les travaux de construction du pont sur la rivière Ouara, prévu dans le cadre de l’aménagement et du bitumage de la route KANDI-SEGBANA-FRONTIERE NIGERIA VERS SAMIA. La construction du pont projetée pour franchir la rivière Ouara à la frontière Bénin-Nigéria a été interrompue par le Nigeria qui entendait y participer afin que si le Bénin le réalisait seul, il ne soit pas dit que son territoire s’étend jusqu’à l’autre rive. De nombreuses concertations bilatérales ont été initiées depuis et ont finalement permis d’avoir un accord sous la forme d’une réalisation conjointe du pont par les deux pays. Conformément à cet accord, la partie nigériane réalise la fondation et la partie la partie béninoise la superstructure et les rampes d’accès. A cet effet, le Nigeria a désigné une entreprise qui a déjà exécuté les travaux de fondation. A charge maintenant pour le Bénin de réaliser sa part du chantier. A cet effet, le gouvernement a déjà validé un accord avec l’entreprise SOROUBAT pour ce faire. Le délai d’exécution des prestations de la mission de contrôle est de sept mois dont six pour les travaux et un mois pour la réception et la rédaction du rapport d’achèvement.

Qui étaient présents : La délégation béninoise a été conduite par Romuald Wadagni, Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances accompagnés de ShegunAdjadiBakari Ministre des Affaires Étrangères, de l’honorable Issa Salifou, des Directeurs généraux des douanes béninoises Hassan AdidjatouZanouvi , du port autonome de Cotonou, et de plusieurs cadres techniques. En face , il y avait YusufMaitamaTuggar, Ministre des Affaires Étrangères du Nigeria, Dr Nasir Idris, Gouverneur deKebbi State, BashirAdewale ADENIYI, Contrôleur Général des Douanes, des représentants du Ministère nigérian des Finances, de cadres techniques et d’opérateurs économiques nigérians .