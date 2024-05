Visits: 25

Le gouvernement du Bénin a répondu aux allégations de l’activiste franco-béninois, Kemi Seba, selon lesquelles des légionnaires français noirs seraient présents sur le sol béninois.Lors de son point de presse d’après Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji a marqué son indignation et sa désapprobation face aux accusations de Kemi Seba.

« L’armée française a engagé des légionnaires, noirs de peau, qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu’ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l’ennemi, c’étaient des pays qui, comme par hasard, s’opposaient à l’influence française. Des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina Faso », a accusé Kemi Seba lors d’une conférence de presse à Niamey. En réponse, Wilfried Léandre Houngbédjiaffirme que les propos de Kemi Seba s’inscrivent dans le cadre d’une « nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin ». A le croire, sa seule mission est de favoriser des troubles au Bénin comme l’auraient demandé ses commanditaires. Le porte-parole du gouvernement béninois a fait remarquer que cette accusation de présence supposée de légionnaires à la peau noire sur le sol béninois est sans fondement puisqu’elle est le fruit de l’imagination de Kemi Seba. « Il a inventé la présence de légionnaires français dans l’armée », à en croire Wilfried Léandre Houngbédji. Ceci, a expliqué le secrétaire général adjoint du gouvernement, après la mise à nue d’une première invention sur l’existence de bases militaires françaises sur le territoire béninois. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, pense que l’activiste franco-béninois est à court d’inventions dans sa campagne de dénigrement du Bénin et de son gouvernement. « Il est temps qu’il change la lame », a conseillé le porte-parole du gouvernement béninois soulignant l’aspect farfelu des accusations de l’activiste. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le souverainisme, le nationalisme, devraient d’abord se nourrir du patriotisme. Et de Kémi Séba, je n’en ai noté nulle trace », se désole-t-il.