HAAC, 7ème mandature: La  campagne électorale s’ouvre ce jour, ce que dit la décision

Rémy Prosper Moretti, président de la HAAC

De quoi il est question : Le processus électoral devant conduire à l’élection des membres de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HACC) pour le compte de la 7ème mandature aborde une étape importante dès ce jour. Il s’agit de la campagne électorale qui s’ouvre officiellement ce vendredi 24 mai à partir de 00 heure. Cela en respect de la Décision N°24-026/HAAC du 15 mai 2024, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) réglemente la campagne pour l’élection des trois représentants des médias à la HAAC, 7è mandature. Elle durera 15 jours. Des responsables de cette institution qui conduisent ce processus, se sont entretenus avec les hommes des médias ce jeudi 23 mai sur ladite campagne, à leur siège à Cotonou.

Ce qu’ils ont dit. Pour Julien Pierre Akpaki, Secrétaire général de la HAAC, il était utile et nécessaire d’échanger avec les hommes des médias sur les contours de la décision pour d’éventuels éclairages. Il était entouré pour l’occasion, du conseiller Fernand Gbaguidi, 1er rapporteur, de la Secrétaire générale adjointe, de la Cheffe du département juridique et d’autres représentants de l’institution. A en croire, Kikè Gbetie, Cheffe du département juridique de la HAAC, la décision fixe la période, définit la campagne électorale en ses différentes opérations et les obligations. Elle est articulée autour de dix-neuf (19) articles qui fixent trois types d’obligation : A faire, à ne pas faire et certaines qui sont facultatives. Les obligations concernent aussi bien les candidats à l’élection que leurs représentants. « Pendant la période sus indiquée, seuls les candidats ou leurs représentants dûment mandatés sont autorisés à faire campagne sur toute l’étendue du territoire national », stipule l’article 3. La même décision fixe des obligations (articles 8, 10, 13) aux responsables d’organe de presse. L’article 8 de la Décision N°24-026/HAAC du 15 mai 2024 précise que « les responsables des organes de presse, toutes catégories confondues, sont tenus de communiquer vingt-quatre (24) heures à l’avance à la HAAC, la programmation des émissions et/ou débats ainsi que de tout élément en lien avec l’élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la HAAC pour la septième (7ème ) mandature ». Pour le conseiller Fernand Gbaguidi, cette obligation ne doit pas être perçue comme une forme de censure. Il s’agira, selon lui, de permettre à la HAAC de prendre les dispositions pour suivre tout en évitant d’éventuels dérapages.

Ce qu’il faut aussi savoir. Quant à l’accès aux médias de service public (ORTB et le quotidien ‘’La Nation’’) il est égalitaire pendant la période de campagne, selon les responsables de la HAAC. Il est équitable aux médias du secteur privé, souligne la décision de la HAAC. « Pour bénéficier de la couverture de leurs activités dans le cadre de la campagne médiatique, les candidats adressent une demande par lettre missive aux responsables des organes de service public au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’événement. En cas de refus ou de silence du responsable de l’organe de presse, le demandeur saisit le Président de la HAAC qui statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de la requête » indique l’article 14 de la décision.

Christian TCHANOU