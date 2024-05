Visite d’Etat  à l’étranger: Talon décroche d’importants accords avec le Brésil

Visits: 6

Poignée de mains entre Patrice Talon et Luiz Inácio Lula DA SILVA

La visite officielle à Brasilia, le Chef de l’Etat Patrice Talon a signé, le jeudi 23 mai 2024, un accord de coopération dans plusieurs domaines. Avant cette signature de partenariat, il a eu un tête-à-tête avec son homologue Luiz Inácio Lula Da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de dynamiser et de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, dans l’intérêt mutuel de leurs peuples. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur des valeurs démocratiques, des droits de l’Homme et de la promotion d’un monde plus juste et plus sûr, fondé sur les principes du droit international.

Au cœur de cet accord, se trouvent plusieurs domaines clés de coopération, allant de l’agriculture à l’éducation la culture, le tourisme, la défense et la sécurité, ainsi que le développement durable. En effet, reconnaissant l’expertise du Brésil dans le domaine agricole, le Bénin s’engage à tirer partie de cette expérience pour accélérer son propre développement agricole. Des initiatives telles que l’amélioration des semences, la mécanisation des pratiques agricoles et le renforcement des capacités techniques seront mises en œuvre pour promouvoir une agriculture productive et durable. Les deux pays s’engagent à renforcer les liens entre leurs institutions d’enseignement supérieur et à promouvoir les échanges d’étudiants dans le cadre de programmes éducatifs internationaux. Le projet du campus de Sémé City, destiné à devenir un hub d’innovation régional, symbolise cet engagement en faveur du développement des compétences et de l’innovation. Des initiatives visant à renforcer les liens historiques entre les peuples béninois et brésilien seront lancées, notamment dans les domaines du tourisme et de la culture. La réactivation de la coopération en matière de transport aérien, avec la création d’une liaison directe entre les deux pays, ouvre de nouvelles perspectives pour une collaboration accrue.

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, en mettant l’accent sur la sécurité maritime dans la région de l’Atlantique Sud. Des initiatives telles que les exercices navals GUINEX témoignent de leur engagement commun à garantir la sécurité des voies de navigation et à lutter contre la piraterie maritime. Le Bénin et le Brésil s’engagent aussi à promouvoir une transition énergétique juste et équitable, en mettant l’accent sur des initiatives telles que le développement de la production de bioéthanol à partir de résidus agricoles. Ces projets reflètent leur volonté commune de concilier développement économique et respect de l’environnement.

A. T.