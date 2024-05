Projet Asphaltage au Bénin: La phase démarre officiellement à Kandi

Visits: 7

Le projet de réalisation des routes dans les communes a repris. Dénommé Asphaltage, ledit projet qui est à sa phase B est lancé le mercredi 22 mai 2024. Et c’est la commune de Kandi qui a abrité la cérémonie officielle de lancement. A l’issue de ladite cérémonie organisée à la devanture du commissariat central de Kandi, et présidée par le ministre d’État chargé de la coordination des actions gouvernementales, Abdoulaye Bio Tchané, le premier coup de pioche a été donné. Ainsi durant les 18 prochains mois, les communes concernées par cette phase B de l’Asphaltage connaîtront les travaux bitumage de plusieurs kilomètres de route. Cette cérémonie a connu les présences du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du président de la Haac, et bien d’autres responsables en charge des travaux routiers. Tour à tour, le député à l’Assemblée nationale, Labiou Amadou Djibril, le maire de Kandi, Alazi Osseni Saka Zinatou, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU, et ministre chargé du développement, chef de délégation gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, sans oublier, le DG de l’entreprise en charge des travaux (Peng Pan) ont salué l’initiative et félicité le gouvernement pour avoir tenu une fois encore parole.Pour le ministre Abdoulaye Bio Tchané, ce programme d’asphaltage vient à point nommé à Kandi et dans les autres villes qu’il va traverser.«A la fin de ce quinquennat 2021-2026, la parole donnée sera tenue à travers des actes. Ce programme va durer 3ans». C’est alors que le ministre a invité l’entreprise à respecter ce délai et tout ce qui va avec. A l’endroit des populations, il a demandé de la tolérance quant aux contraintes qui surviendront du fait des travaux.Il a surtout indiqué que le gouvernement tient à la vie paisible des populations. C’est pourquoi il fait bénéficier à chacune des villes des programmes visant à améliorer le cadre de vie à travers l’assainissement, les réalisations d’édifices, l’électrification, et bien n d’autres. «Ces programmes ne sont pas la fin du travail de ce gouvernement à Kandi», a-t-il souligné avant d’annoncer l’objet de la tournée gouvernementale en vue. Le ministre Alassane SEIDOU a, pour sa part, déclaré que «ce que le gouvernement de la rupture a promis est en train de se concrétiser. «Ce projet qui sera lancé tout à l’heure, n’est pas le premier et ne sera pas le dernier. Vous voyez tous que la cité administrative est en train d’être construite ici à Kandi. Ce projet d’Asphaltage consiste à la réalisation d’une voie traversant Kandi en 2 fois 2 voies et autres. J’en suis vraiment très heureux», a fait savoir le ministre de l’intérieur qui a rappelé les réalisations du gouvernement au profit de Kandi. «Nous attendons aussi le marché et le stade qui sont programmés pour Kandi», a-t-il rappelé. Quant à madame le maire de Kandi, la mise en œuvre du projet d’asphaltage est la volonté du gouvernement à faire du Bénin, un pays émergent doté d’infrastructures de qualité. «Nous sommes conscients des dizaines de milliards qui seront investis dans notre ville. Je me dois alors, au nom des populations de Kandi, de transmettre au gouvernement notre satisfaction, nos gratitudes que notre ville soit retenue parmi les heureuses villes pour cette phase B de l’asphaltage, a-t-elle déclaré. A rappeler que le premier coup de pioche pour le lancement de cette phase B de l’asphaltage a été donné au terme de la cérémonie par le ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Anselme HOUENOUKPO