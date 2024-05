Mobilisation socio-économique: La solution au sous-emploi présentée aux étudiants de l’UAC

Visits: 0

Entre les lignes : Faisant partie de la frange de la population béninoise appelée à intégrer le marché de l’emploi dans les années à venir, les étudiants ont besoin de connaître les astuces pour relever le défi de l’emploi décent et réussir dans la société. Dans cette optique, l’ANAJEB, présidée par Sessi Hyppolite YOBODO, a trouvé un mécanisme pour leur assurer une bonne orientation. Cette structure, avec ses partenaires, le développe déjà dans plusieurs secteurs d’activité. Cette fois-ci, elle veut en faire bénéficier les étudiants. C’est ainsi qu’elle a organisé, avec le soutien de Radio Univers, une causerie à l’amphi Houdégbé, sur le campus d’Abomey Calavi, pour sensibiliser sur l’emploi. Portant sur le thème : « Mon emploi maintenant », cette séance s’est tenue le jeudi 23 mai 2024 et a été l’occasion pour les organisateurs de présenter le programme Moséco et de partager avec les nombreux étudiants présents les règles à respecter et les directives à suivre pour ne pas courir après leur formation, derrière l’emploi.

Ce que les étudiants doivent savoir : Séquencée en panel, cette séance de partage de savoir et d’expérience a vu l’ancien directeur du Bureau International du Travail (BIT) et secrétaire national de l’association des anciens fonctionnaires des Nations Unies, ainsi que directeur général du Cabinet EurAfrik, Lambert GBOSSA, détailler les composantes d’un emploi décent. Selon lui, c’est ce à quoi tout jeune en âge de travailler doit aspirer. D’après ses explications, un emploi décent doit être rémunérateur à la hauteur du travail exercé. Cet emploi doit également offrir des avantages tels qu’une assurance santé et des possibilités de communication et de dialogue entre les membres. « Ce sont des informations qu’il est essentiel de connaître pour ne pas se retrouver dans la précarité », a indiqué Lambert GBOSSA, soulignant que « c’est dès maintenant que le futur contributeur au développement social doit commencer à prendre les mesures nécessaires pour sa réussite ». Il a également suggéré qu’il est important d’apprendre à évoluer au sein d’associations ou de réseaux, offrant ainsi des opportunités à saisir.

Des recommandations : De son côté, le président de l’ANAJEB, Sessi Hyppolite YOBODO, a expliqué les objectifs de la démarche de son association et de ses partenaires. Selon lui, il s’agit de montrer le chemin à suivre pour réussir sur le marché de l’emploi. « Vous êtes l’élite de demain. Ce serait un gâchis si cette élite ne pouvait pas contribuer au développement du pays », a-t-il indiqué avant d’aborder la présentation du programme Moséco qui garantit des droits à l’emploi décent et à la santé.

À cette séance de sensibilisation, deux chefs d’entreprise ont partagé leur expérience avec les étudiants : Samuel DJAGOUN, PDG de Group Pixel, une entreprise spécialisée dans la communication et l’imprimerie numérique, et Joan Inès Henry GAD, PDG de JHINES FACTORIES, une entreprise de transformation des épices et de fabrication de savons cosmétiques à base de tomate. Pour eux, il est important non seulement de se former, mais aussi de réfléchir à leur avenir en termes d’emploi et de savoir s’orienter. « Vous devez dès maintenant anticiper. Si vous n’anticipez pas aujourd’hui, vous en paierez le prix fort. Car, une chose est d’étudier pour obtenir des diplômes, une autre est de savoir ce que vous en ferez », a conseillé Samuel DJAGOUN.

Le Moséco en question : Entendez par mobilisation socio-économique, Moséco, selon le président de l’ANAJEB, Sessi Hyppolite YOBODO, est une solution développée à l’endroit des groupes organisés tels que les ménages, les associations, les fédérations, les petites et moyennes entreprises, des groupes au sein desquels les individus ont des intérêts d’interagir les uns avec les autres. Autrement dit, ils ont des besoins communs, notamment en communication, santé, crédits, retraite, et bien d’autres. Moséco offre ainsi une réponse à tous ces problèmes, notamment en ce qui concerne l’emploi et la protection sociale. Concernant son adhésion, le président souligne que c’est le groupe qui adhère et bénéficie des avantages que Moséco offre à ses membres. L’adhésion se fait via un forfait mensuel de 2500 FCFA, donnant droit à la communication téléphonique (appel, connexion et SMS) illimitée. Après 6 mois de fidélité, les membres bénéficient d’une assurance maladie et d’un compte d’épargne pour accéder au crédit dans le futur.

Anselme HOUENOUKPO