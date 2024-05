Journées des Sciences et de l’Innovation: L’UAC lance les travaux de la 2ème édition le 11 juin

Visits: 0

L’Université d’Abomey-Calavi annonce la 2ème édition des Journées des Sciences et de l’Innovation, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2024, autour du thème : « La recherche scientifique au service du développement des nations et des peuples ». En effet, l’impératif d’innovation pour la création de richesses et l’amélioration du bien-être est une question stratégique essentielle et prioritaire pour tous les pays, en particulier ceux à revenus moyens et faibles. L’innovation, au cœur des processus de renouvellement, consiste à explorer de nouvelles combinaisons pour répondre aux défis présents et futurs. Elle est incontournable comme moyen de mobilisation des investissements des entreprises et des politiques publiques dans la recherche scientifique. Les Journées des Sciences et de l’Innovation de l’Uac sont initiées pour permettre à chaque acteur de recherche de rendre visible sa contribution à l’effort de développement. Cette 2ème édition appelle les laboratoires et les équipes de recherche à marquer leur présence dans le monde de la recherche et de l’innovation à l’UAC, par l’animation de stands avec leurs résultats de recherche valorisés sous diverses formes : posters, produits, prototypes, fiches techniques, publications, ouvrages. Au cours de cette activité, des communications seront faites à l’endroit des acteurs publics et privés afin de les sensibiliser à passer à l’action pour investir dans l’innovation et la recherche scientifiques au service du développement. Des prix spéciaux seront dédiés à la reconnaissance des cinq meilleures innovations. À cet effet, un appel à manifestation d’intérêt est lancé pour identifier les meilleurs résultats de recherche et les innovations des enseignants-chercheurs et chercheurs, devant bénéficier du prix des « Trophées Vision Weziza » de l’UAC. Les résultats attendus de cette sélection sont : les meilleurs résultats de recherche probants et innovations des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’UAC sont identifiés ; les prix sont attribués aux cinq premiers chercheurs/innovateurs de l’UAC parmi les dix meilleurs, et à leurs laboratoires d’appartenance. Pour les laboratoires qui décident de compétir, les dossiers de candidatures devront être soumis au plus tard le mercredi 31 mai 2024.

A. T.