Infrastructure routière et aménagement pluvial: Le Ministre Bio Tchané lance la phase 2 de l’asphaltage pour moderniser Parakou

Au nom du chef de l’État, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a, le jeudi 23 mai 2024, donné le coup d’envoi des travaux de la deuxième phase du projet d’asphaltage et d’aménagement pluvial des villes secondaires (PAPVS) à Parakou. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des députés de la région, du préfet Djibril Mamam Cissé, du maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, ainsi que des autorités municipales.

Ce projet revêt une importance capitale pour la ville de Parakou, en constante expansion. En plus de moderniser et de rendre praticables les routes, il vise à résoudre les problèmes d’inondations et de gestion des eaux pluviales, assurant ainsi la sécurité et le bien-être des habitants.



Pour cette deuxième phase d’un investissement de 51, 3 milliards, plus de 20 km d’asphaltage sont prévus, accompagnés de l’installation de 1500 lampadaires solaires et d’autres aménagements d’assainissement. Dans son discours, le Ministre Abdoulaye Bio Tchané a réaffirmé l’engagement ferme du gouvernement en faveur du développement équilibré et durable de toutes les régions du Bénin. Il a souligné l’importance de ce projet pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Parakou et accroître l’attractivité économique de la région, conformément à la vision de modernisation du président Talon.

Le préfet Djibril Mamam Cissé a également souligné l’importance de ces travaux d’asphaltage pour l’amélioration de Parakou.

Le maire Inoussa Chabi Zimé s’est réjoui du lancement de ces travaux, soulignant l’impulsion donnée à l’urbanisme sous le gouvernement Talon, avec des chantiers à travers tout le pays. Il a exprimé la fierté du Conseil municipal de Parakou devant ces réalisations tangibles et visibles. Il a également appelé à ce que la société chargée des travaux fasse preuve de professionnalisme pour garantir des routes de qualité répondant aux besoins des citoyens.



En réponse, le directeur général de la société en charge des travaux, Ranti Akindès Sirat, a pris l’engagement de mener à bien ces travaux dans les délais impartis, mettant en avant le professionnalisme de son équipe.

A. T.