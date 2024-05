Guy Mitokpè à propos du drame des Béninois en méditerranée: « Quand les jeunes sortent du pays, cela explique la mauvaise gouvernance »

Visits: 1

Guy Mitokpè à l’Evènement Précis

Lors d’une interview accordée à l’émission “Grand Rendez-vous” de la radio Océan FM le 21 mai 2024, le Dr. Guy Mitokpè, Secrétaire à la Communication du Parti Les Démocrates, s’est exprimé sur le tragique naufrage de jeunes Béninois en Méditerranée. Selon lui, la misère et la mauvaise gouvernance sont intrinsèquement liées à ce drame survenu aux larges des côtés de la Tunisie. “Quand les jeunes sortent du pays, cela explique la mauvaise gouvernance”, a-t-il souligné. Il a insisté sur le fait que le nombre croissant de jeunes quittant le pays est un indicateur alarmant de la « situation économique et sociale précaire à l’intérieur du pays ». Guy Mitokpè a aussi pointé du doigt plusieurs facteurs contribuant à cette situation, notamment la corruption, le manque d’emploi et la précarisation de celui-ci. Il a expliqué que nombreux sont ceux qui cherchent davantage de sécurité et d’opportunités d’emplois durables à l’étranger. Cependant, il a appelé les autorités à ne pas blâmer cette question, mais plutôt à chercher des solutions durables à leurs problèmes. Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de revoir en profondeur les politiques d’emploi et de formation, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et d’offrir des perspectives d’avenir aux jeunes. Dans son intervention, l’invité de la radio a noté l’importance de chercher des solutions profondes avant même de songer au rapatriement des autres migrants. Il a appelé à une véritable révolution dans le domaine de l’emploi, mettant en avant la nécessité d’un regard approfondi sur les défis auxquels le pays est confronté. « Si les jeunes quittent, qui développera le pays ? » s’est-il interrogé ?

Alban TCHALLA