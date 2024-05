Colloque scientifique à l’Uac: Des réflexions pour la restauration de l’image de la royauté d’Allada

Visits: 0

L’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité, le mercredi 22 mai 2024, un colloque portant sur le thème : « Allada, un État dans la constellation des anciens royaumes du Bénin précolonial : Problématique d’un rôle séminale ». Cette initiative, conjointement menée par l’École doctorale pluridisciplinaire “Espace, cultures et développement” et l’Association de développement de la commune d’Allada, s’inscrit dans le cadre des « mercredis scientifiques » de ladite école.

Photo de famille au terme de l’ouverture des travaux

L’objectif principal de ce colloque était de restaurer l’image de la royauté d’Allada en mettant en lumière son influence culturelle, dans l’optique de son intégration dans le circuit touristique du Bénin. Cette démarche correspond parfaitement à la vision du Chef de l’État. Le choix du royaume d’Allada pour cette réflexion n’est pas anodin, étant donné que ce royaume est le berceau de ce qui est aujourd’hui le Bénin (anciennement le Danhomey). À travers des panels axés respectivement sur l’influence politique d’Allada et son impact historique, ainsi que sur l’histoire des arts et de l’archéologie, les participants ont été immergés dans les potentialités et l’histoire de ce royaume fondateur.

Pour le Professeur Placide Clédjo, directeur de l’École doctorale pluridisciplinaire “Espace, cultures et développement” de l’UAC, « Tout revient à Allada ». Selon lui, l’histoire du Bénin trouve ses racines dans ce royaume. Les panels ont permis d’explorer les origines d’Allada, son fonctionnement en tant que royauté, ainsi que son héritage culturel et historique.

Une différence fondamentale entre les notions de « Roi », de « Ahossou », et de « Dada » a été également éclairée par le Professeur Romuald Tchibozo. Il a souligné que cette distinction, moins connue du grand public, est pourtant cruciale. Les descendants des premiers rois se réclament souvent du titre de « Roi » sans nécessairement comprendre les conditions dans lesquelles leurs ancêtres ont accédé à ce statut. Le terme « Ahossou » désigne quant à lui quelqu’un ayant une parcelle de pouvoir régalien, mais qui n’est pas un roi. Par exemple, les Migans dans les royaumes sont des « Ahossou » et non des « Dada ».

Ce colloque, organisé dans le cadre des « mercredis scientifiques », revêt une importance cruciale en informant les décideurs des résultats des différentes recherches menées. Le Vice-recteur en charge de la recherche universitaire, Professeur Aliou Saïdou, a souligné l’importance sociopolitique de la compréhension du rôle des entités politiques précoloniales et de leur lecture contemporaine. Il faut dire que cette rencontre constitue une étape importante dans la valorisation et la compréhension de l’histoire et de la culture d’Allada, jetant ainsi les bases d’une reconnaissance accrue de son rôle dans l’histoire et le développement du Bénin. Le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, des têtes couronnées dont le Ministre des affaires sociales du Palais Royal d’Allada, Rabbi Tan, des autorités politico-administratives de la ville d’Allada sont intervenus pour souligner l’importance de cette rencontre de réflexion.