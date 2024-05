Visite à la GDIZ: Satisfaits, les députés formulent des recommandations au gouvernement

Visits: 6

Des députés de la 9ème législature de l’Assemblée nationale du Bénin se sont rendus à Glo-DjigbéIndustrial Zone (GDIZ) pour visiter quelques unités de transformation déjà opérationnelles. C’était le mercredi 15 mai 2024.

Présentation de la GDIZ: Avant la visite guidée, les élus du peuple ont eu droit à une brève présentation du Glo-DjigbéIndustrial Zone (GDIZ). Selon le Directeur de la Sipi, LètondjiBéhéton, la GDIZ est située à 45 km de Cotonou et est dédiée à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, les noix de cajou, l’ananas, les noix de karité et le soja, etc. Au cours de sa première phase, a-t-il poursuivi, cette zone industrielle spéciale devrait susciter un investissement d’au moins 1,4 milliard de dollars, ainsi que la création de plus de 300 000 emplois directs d’ici 2030. Fruit d’un Partenariat Public-Privé (PPP) entre la République du Bénin et ARISE IntegratedIndustrialPlatforms (ARISE IIP), la GDIZ dont l’objectif est de concevoir, financer et exploiter la zone industrielle de Glo-Djigbé couvre un domaine de 1640 ha. En moins de deux ans, a dit le Directeur du Sipi, un domaine de 400 ha a été totalement viabilisé. Il accueille 36 sociétés qui ont déjà démarré leurs activités et emploient 12.000 jeunes Béninois recrutés sur toute l’étendue du territoire national. Les 36 investisseurs installés sont spécialisés dans le textile, les matériaux de construction, la provendrerie, la transformation de noix d’anacarde et de soja, la fabrication d’emballages etc. A en croire LètondjiBéhéton, la GDIZ va induire une augmentation des exportations de 5 à 10 milliards de dollars US en 10 ans, une augmentation du PIB de 4 à 7 milliards de dollars US d’ici 2030 et enfin une augmentation de la production manufacturière du Bénin à 500 %. Et pour aller au-delà de ces estimations, le Directeur de la Sipi a plaidé pour l’élaboration d’une législation spéciale pour le développement du secteur industriel au Bénin. Cela a-t-il dit, permettra d’atteindre le niveau des pays comme le Bangladesh et autres.

Que disent les élus : Au terme de la présentation et de la visite, l’honorable Orou Tama Viviane, député du parti Les Démocrates a exprimé toute sa satisfaction sur ce qu’elle a vu. Toutefois, elle a déploré que l’ensemble de ce lourd investissement soit réalisé au sud du Bénin alors que les zones de production des matières premières utilisées par les sociétés installées à Glo-Djigbé sont dans la partie septentrionale. Elle souhaite vivement que le tir soit corrigé en installant quelques usines de transformation de matières premières au Nord et cela serait justice. « Installer des usines au Nord pourrait freiner l’exode rural et le dépeuplement des régions du Nord », a-t-elle fait savoir. L’honorable Abdoulaye Gounou du Bloc Républicain a,quant à lui, félicité le Président Patrice Talon pour avoir réussi cet exploit qui lance désormais le Bénin sur l’orbite de l’industrialisation. « Avec tout ce que je voyais à la télévision, je ne pouvais pas penser que le Bénin pourrait devenir l’épicentre de la production et de la consommation. Cela doit faire la fierté de tous les Béninois que nous sommes », a-t-il dit. Il a par ailleurs mis l’accent sur la potentialité d’employabilité de l’emploi que vient résoudre la création de la GDIZ. Il a aussi lancé un vibrant appel à tous les jeunes du Bénin d’aller s’inscrire sur les plateformes dédiées pour leur recrutement. L’honorable Gladys Tossou, député du parti Union progressiste le Renouveau n’a pas elle aussi caché son admiration. « Ce que nous avons vu ici aujourd’hui est énorme. Nous avons ouvert le pays aux investisseurs industriels extérieurs qui sont venus faire ici chez nous ce qu’ils ont l’habitude de faire chez eux ». Pour Didier MexentDjeïgo, député de l’Union progressiste le Renouveau, cette visite des députés de la 9ème législature à Glo-Djigbé est une surprise agréable. Il n’a pas manqué de féliciter le gouvernement pour sa cohérence en mettant l’accent sur le développement économique qui passe par l’industrialisation. Le député de la 5e circonscription électorale a, au passage, salué la rigueur qui est mise en place dans la gestion de cette zone économique spéciale, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement (zéro déchet) et la lutte contre le harcèlement des femmes.