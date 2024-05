Societas: Comment gère-t-on les enfants dans les familles recomposées ?

Visits: 0

Ce numero de votre rubrique aborde la gestion dans les foyers où tous les enfants ne sont pas issus directement des deux parents. Comment gère-t-on les enfants dans les familles recomposées ? Voici les réponses de certains Béninois rencontrés.

Aurelie Guézo

« Nous les femmes, nous n’acceptons pas garder vos enfants»

« Nous les femmes, nous n’acceptons jamais épouser un mari qui a déjà un enfant, ou du moins, nous n’acceptons jamais garder un enfant qui n’est pas le nôtre dans notre foyer. Au cas où ce cas se présenterait, c’est en présence du père de l’enfant que nous chérissons ce dernier. Quand son père sort, cet enfant vit l’enfer. Nous savons comment nous maltraitons ces enfants. Mais pourquoi les hommes, eux, ils acceptent nous épouser avec nos enfants. Ils acceptent assumer l’éducation de nos enfants, de la maternelle jusqu’à l’université malgré la présence du père biologique de l’enfant. Malheureusement, quand ces enfants réussissent dans la vie, leur seul objectif est de rencontrer leur père biologique qui était absent et qui n’a contribué à rien dans leur vie. Ils oublient rapidement celui qui a tout fait pour eux. Que les hommes se prennent au sérieux et prennent conscience de ce que les femmes nous les ruinons. Nous les femmes, nous n’acceptons pas garder vos enfants mais vous, vous prenez soin des nôtres comme si vous étiez le père biologique. Il vaut mieux faire ses dépenses dans vos familles au lieu de les faire sur un enfant qui ne vous sera pas reconnaissant ».

Parfait, militaire

« Il n’y a pas de différence chez moi »

« La question est très simple et compliquée. Nos grand parents disent qu’on ne refuse pas un enfant. En tout cas moi, mon papa n’a jamais refusé un enfant. L’amour que j’éprouve pour mon propre enfant, c’est le même amour que j’éprouve pour l’enfant d’autrui. Il n’y a pas de différence chez moi. L’éducation que je dois donner à mes enfants, c’est cette même éducation que je donne aux enfants d’autrui. Mais avant d’accepter tout ceci, ma femme et moi, nous devons aller sur un terrain d’entente d’abord. D’abord, quand l’enfant va tomber malade, comment ça va se passer ?Nous devons nous entendre sur tout cela avant de nous engager. En ce qui concerne la nourriture et les autres besoins fondamentaux, nous allons ensemble gérer. La preuve, je garde son enfant qu’elle a eu avec un autre homme et elle garde aussi le mien que j’ai eu avec une autre femme. Par exemple, pendant la période des fêtes, je paie de pagne pour eux tous. Ils ont tous de petits déjeuners, je ne fais pas de distinction. On ne refuse jamais un enfant. Au temps de nos aïeux, quand tu as beaucoup d’enfants, tu es riche. L’autre fait son enfant ailleurs et dit de le garder, ce n’est pas qu’il en est incapable. Avant, quand on a beaucoup d’enfants, on les envoyait au champ, et ils font les travaux champêtres. Mais la vie d’aujourd’hui ce n’est plus ça. Tu ne peux pas envoyer enfant d’autrui dans un champ, on a quitté ce monde déjà. Aujourd’hui l’enfant doit aller à l’école et faire quelque chose, c’est comme ça chez moi. L’amour, est le même ainsi que l’éducation. Toutefois les problèmes ne manquent pas, les enfants d’autrui, comme les tiens, vont t’amener des problèmes que tu vas essayer de gérer de la même manière. Au fur et à mesure que tu fais ça, Dieu est en train de te garder ».

Zounon Ridoski

« Je suis avec elle et j’ai été à tous mes examens et j’ai réussi d’un seul coup »

« Je suis chez ma marâtre mais je n’ai pas eu trop d’ennuis. Grâce à mon papa je vais à l’école comme les autres enfants. Et d’ailleurs ma marâtre n’a souvent pas besoin de quelqu’un pour faire ses travaux. J’étudie normalement. Mais à certains moments elle me demande certaines choses qu’elle ne demande pas àses enfants. Et je les fais parce que je n’ai pas le choix. Mon vieux est un homme de principe et n’aime pas la maltraitance. Donc je reste dans la maison comme ça. En revanche quand ma marâtre va au marché et revient avec des surprises c’est majoritairement pour ses enfants. Mais moi je ne m’attends pas trop à cela. C’est depuis le Cm2 que je suis avec elle et j’ai été à tous mes examens et j’ai réussi d’un seul coup. Pas parce que je n’ai pas eu de difficulté, mais parce qu’il y avait mon père qui vraisemblablement prenait soin de mon éducation et autres besoins. Toutefois ce n’est jamais comme si j’étais avec ma maman. Je serai plus à l’aise dans ce cas.

Cédric Lokossou

« J’avais peur »

« C’est après le bac que je suis venu chez mon père qui a épousé une autre femme puisqu’il n’était plus ensemble avec ma maman. Je suis garçon aîné et unique pour mes parents. Mais lui, il a un autre fils hors mariage, c’est-à-dire avec sa deuxième femme. Donc il a voulu que je fasse l’Université à côté de lui pour qu’on s’entende et qu’on renoue le lien père-fils. Mais ce n’était pas la joie avec sa femme, ma marâtre. Je ne me sentais pas bien. Il n’y a pas l’amour maternel et j’ai encore senti que mon père est sous le contrôle de sa deuxième femme donc je ne me voyais pas être bien là. Côté nourriture aussi, je mangeais rarement et aussi j’avais peur d’être empoisonné puisque j’étais le garçon aîné. J’ai senti un sentiment de jalousie qui pourrait causer ma perte. Alors j’ai essayé par tous les moyens de quitter là. Mais j’avoue qu’elle ne portait pas la main sur moi, puisque j’étais âgé déjà mais j’imagine que si j’étais venu là étant enfant, la maltraitance serait atroce ».