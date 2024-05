Reddition de compte: Voici des détails importants sur la tournée gouvernementale annoncée

Visits: 13

Elle démarre le samedi 25 juin et dure deux semaines

Annoncée depuis plusieurs jours, la tournée gouvernementale de reddition de compte démarre enfin le samedi 25 mai prochain et s’achèvera le samedi 08 juin. Deux semaines environ au cours desquelles, les ministres du gouvernement accompagnés des députés, maires, élus locaux et autres acteurs de la mouvance, auront à parcourir tout le Bénin pour aller exposer les résultats des actions que mène le régime du président Patrice Talon, voici 08 ans déjà. Selon les informations reçues, 79 meetings sont prévus au cours de cette tournée nationale, à raison d’un par commune, à l’exception des villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi qui en abriteront deux, chacune. 500 personnes environ seront mobilisées à chacun de ces meetings dont 75% de militants et 25% provenant des couches socio-professionnelles. Les phases de lancement de ladite tournée se dérouleront dans chacun des chefs-lieux des douze départements à partir de 11 heures précises.

Il faut noter qu’à l’occasion de cette tournée gouvernementale de reddition de compte, chaque ministre présentera aux populations rencontrées le tableau exhaustif des actions menées dans le secteur dont il a la charge depuis 08 ans que le président Patrice Talon est au pouvoir, les changements intervenus, les acquis et ce qui reste à faire au cours des deux ans à venir. Les échanges permettront également aux différentes délégations gouvernementales mises sur pied de recueillir les doléances des populations qui demeurent non satisfaites à ce jour en vue d’y apporter des solutions concrètes et adéquates avant la fin du mandat de Patrice Talon en 2026.

PLANNING DE LA TOURNEE GOUVERNEMENTALE DE REDDITION

PERIODE DE LA TOURNEE : DU 25 MAI AU 8 JUIN

INFORMATIONS :

NOMBRE DE MEETING : 79 (1 par commune mais 2 dans Cotonou et 2 dans Abomey-Calavi)

: 79 (1 par commune mais 2 dans Cotonou et 2 dans Abomey-Calavi) EFFECTIF : 500 personnes/meeting : Lancement décalé et étalé de la tournée dans les départements à raison d’un ou deux par jour

: 500 personnes/meeting : Lancement décalé et étalé de la tournée dans les départements à raison d’un ou deux par jour COMMUNE DE LANCEMENT : Chef-lieu de département

: Chef-lieu de département PARTICIPANTS : 75% militants et 25% provenant des couches socio-professionnelles

PREMIERE PHASE : NIVEAU COMMUNE

LANCEMENT ETALE DE LA TOURNEE

Planning :

DEPARTEMENT COMMUNES PERIODES OBSERVATIONS PHASE DE LANCEMENT ALIBORI KANDI 25 MAI à 11 heures ATLANTIQUE ALLADA 26 MAI à 11 heures ATACORA NATITINGOU 27 MAI à 11 heures OUEME PORTO-NOVO 28 MAI à 11 heures ZOU ABOMEY 29 MAI à 11 heures BORGOU PARAKOU 30 MAI à 11 heures COLLINES DASSA 31 MAI à 11 heures COUFFO APLAHOUE DONGA DJOUGOU 1er JUIN à 11 heures MONO LOKOSSA PLATEAU POBE 2 JUIN à 11 heures LITTORAL 16ème COTONOU PROGRAMME DE LA TOURNEE DANS LES AUTRES COMMUNES ALIBORI (lancement le 25 mai à Kandi) BANIKOARA MALANVILLE KARIMAMA SEGBANA GOGOUNOU 29 MAI à 11 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures ATACORA (lancement le 27 mai à Natitingou) COBLY BOUKOUMBÉ MATERI TANGUIETA KÉROU PEHUNCO KOUANDÉ TOUCOUNTOUNA 28 MAI à 11 heures 30 MAI à 13 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 6 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures ATLANTIQUE (lancement le 26 mai à Allada) TOFFO TORI-BOSSITO KPOMASSÈ OUIDAH CALAVI (CENTRE) GODOMEY SÔ-AVA ZÊ 28 MAI à 11 heures 30 MAI à 13 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 6 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures BORGOU (lancement le 29 mai à Parakou) BEMBEREKE KALALÉ NIKKI SINENDE PERERE N’DALI TCHAOUROU 31 MAI à 13 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 6 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures COLLINES (lancement le 31 mai à Dassa) BANTÈ SAVALOU OUESSE GLAZOUÉ SAVE 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures COUFFO (lancement le 31 mai à Aplahoué) KLOUÉKANMÈ LALO DJAKOTOMEY DOGBO TOVIKLIN 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures DONGA (lancement le 1er juin à Djougou) COPARGO OUAKÉ BASSILA 2 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures LITTORAL (lancement le 2juin dans la 16è CEL) COTONOU AKPAKPA 15ème CEL 31 MAI à 10 heures MONO (lancement le 1er juin à Lokossa) COME GRAND-POPO BOPA HOUÉYOGBÉ ATHIEME 2 JUIN à 11 heures 3 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures OUEME (lancement le 28 mai à P/NOVO) DANGBO SÈMÈ-KPODJI AKPRO-MISSÉRÉTÉ AVRANKOU ADJARRA BONOU ADJOHOUN AGUEGUES 29 MAI à 11 heures 30 MAI à 13 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 6 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures PLATEAU (lancement le 2 juin à Pobè) IFANGNI KETOU ADJA-OUÈRÈ SAKÉTÉ 3 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures ZOU (lancement le 29 mai à Abomey) ZA-KPOTA BOHICON ZOGBODOMEY DJIDJA AGBANGNIZOUN ZAGNANADO OUINHI COVE 30 MAI à 11 heures 1er JUIN à 11 heures 2 JUIN à 11 heures 4 JUIN à 11 heures 5 JUIN à 11 heures 6 JUIN à 11 heures 7 JUIN à 11 heures 8 JUIN à 11 heures

DEUXIEME PHASE : MEETING DANS LES ARRONDISSEMENTS

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES : 500 Participants

PERIODE : du 15 au 30 juin 2024