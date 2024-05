Ministère des Sports/DJLVA: Judicaël BIAOU nommé nouveau Directeur

Visits: 13

La redynamisation des directions centrales et sous-tutelles du ministère des Sports, enclenchée par le ministre Benoît DATO, suit son cours. C’est la direction de la Jeunesse, des Loisirs et de la Vie Associative (DJLVA) qui nécessite une revitalisation digne de ce nom sur laquelle il a concentré son attention. En effet, le ministre, en vue des résultats qu’il souhaite obtenir pour ladite direction, vient de nommer un cadre chevronné du ministère. Judicaël BIAOU, tel est son nom, est le nouveau directeur de la DJLVA. Administrateur Civil de formation, ce cadre occupait précédemment le poste de Coordonnateur Adjoint du Programme de Développement de la Pratique du Sport à la Base et du Programme de Création des Académies Sportives. Avant cette nomination, Judicaël BIAOU a occupé plusieurs postes, notamment Conseiller Technique aux infrastructures et à la mobilisation des ressources, Conseiller Technique à la mobilisation sociale du Ministre d’État en charge du plan, de la planification et du développement, puis Coordonnateur du Programme de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures Sportives.

Outre ces fonctions, cet homme, fort de deux décennies d’expérience de gestion au sein de ce département ministériel, a également été Coordonnateur sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ : institution de l’Union Africaine). De 2000 à 2001, il a été Secrétaire Général et Porte-Parole de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB). De 1997 à 2001, il a présidé le Bureau National de la Jeunesse Étudiante Catholique.

N’étant donc pas novice, le nouveau Directeur de la Jeunesse, des Loisirs et de la Vie Associative (DJLVA) connaît l’ampleur de la mission qui lui est confiée par le Ministre des Sports, M. Benoît DATO, et doit dès à présent prendre les mesures qui s’imposent.