Mécanisation Agricole: Le gouvernement satisfait des performances de la SoNaMA

Visits: 4

Ce que vous devriez savoir : La Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) a reçu le jeudi dernier la visite du Ministre d’État Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané. A cette occasion, l’autorité a tenu une séance de travail avec les responsables qui ont présenté les performances de l’entreprise et les perspectives. En effet, la SoNaMA, mis en place par le Gouvernement du Bénin a pour mission essentielle d’accompagner les agriculteurs dans le processus de mécanisation et de l’irrigation afin de rendre moins pénible le métier d’agriculteur, accroître les performances et donc les rendements.

Que dit le ministre : Cette visite du Ministre d’État se justifie par l’importance que revêt la SoNaMA sur la chaîne de la lutte contre la cherté de la vie, la promotion agricole et le pouvoir d’achat des paysans qui sont les plus nombreux. Pour preuve, va-t-il dire : « Au Bénin, il y a 10 ans on produisait 1 à 1,5 million de tonnes de maïs par an. Aujourd’hui on en produit largement plus de 2 millions de tonnes ». Des performances qui sont liées au rôle stratégique que joue la SoNaMA qui selon lui permet aux paysans de passer d’un rendement de 1 tonne de maïs à l’hectare à 4 t voire 5 t de maïs à l’hectare. « Ce qui est une bonne chose pour les paysans, mais aussi pour les consommateurs qui vont voir que les prix vont baisser », précise-t-il. Toutefois, le ministre a souligné au regard de la flambée du prix du maïs, que sans l’existence de cet instrument qu’est la SoNaMA les données sur la cherté de la vie seraient catastrophiques.

Le ministre d’État, satisfait, réitère la disponibilité du Gouvernement pour accompagner les projets en cours ainsi que les perspectives dont le but est de faire du Bénin une destination agricole de choix.

Entre les lignes : Il faut noter que la SoNaMA, c’est plus de 2200 machines disséminées sur l’ensemble du territoire national, composées de motoculteurs et des tracteurs de 112 CV. Ce déploiement est facilité par un système de financement qui permet l’acquisition des machines à des coûts et conditions accessibles. Des machines équipées de capteurs et dont la digitalisation permet de suivre leurs activités sur le terrain. Un programme soutenu par la formation régulière de mécaniciens et la disponibilité de pièces de rechange.