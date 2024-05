Frontière Bénin-Niger: Le Bénin ferme le contournement par voie fluviale

Visits: 0

Les autorités béninoises ont décidé de fermer le trafic fluvial qui servait d’alternative entre les peuples béninois et nigériens. Désormais, ni les marchandises, ni les personnes ne sont autorisés à regagner le Bénin par le fleuve, vice versa. La seule voie officielle de transport que le Bénin reconnaît désormais avec son voisin du nord, est celle terrestre via le pont qui les relie. Ce mercredi 22 mai, Sota FM a constaté sur le terrain la mise en œuvre d’une nouvelle décision d’interdiction du trafic fluvial. Jusqu’à l’application de cette mesure, Cotonou avait fermé les yeux sur le transport des personnes et des biens à travers le fleuve, alors que Niamey refuse d’ouvrir sa frontière malgré la levée des barrières du côté béninois. Avant cette interdiction, le transport des personnes et des biens se faisait à travers le fleuve alors que Niamey refuse d’ouvrir sa frontière malgré la levée des barrières du côté béninois. Pour veiller à l’application de cette décision, les éléments de la Police république sont déployés sur le terrain.