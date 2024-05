Basketball 3×3/« African Quest 2023 »: Des détails donnés sur les concepts Open City et Open House

Visits: 0

Lors d’un match du tournoi tenu à Abidjan

Les jeunes basketteurs, surtout ceux qui s’adonnent au 3×3, vont reprendre du service. Ils participeront dans les semaines à venir à des tournois organisés à leur intention par l’équipe de Dreals Paris qui, après les vacances, a procédé il y a quelques semaines à l’ouverture de la saison 2024 de la Ligue africaine professionnelle de Basketball 3×3 African Quest. Lors du tout premier tournoi qualificatif au stade d’Abidjan, tenu le samedi 14 avril 2024 en Côte d’Ivoire, deux concepts qui caractériseront la nouvelle saison ont été présentés : Open City et Open House. Selon les explications de Jean-Marc Aloumon, Directeur Général de Dreals Paris, il s’agit de compétitions complémentaires. En effet, les Open City servent de tour qualificatif pour l’Open House. « Les Open City sont les petits tournois qui permettent de se qualifier pour les Open House », a expliqué le directeur général de Dreals Paris avant d’ajouter : « Les Open House sont les différentes étapes de l’AfricanQuest. En amont, nous organisons des tournois, à la demande des fédérations, pour développer les activités chez elles et permettre de qualifier des équipes pour l’étape finale. Par exemple, chez nous au Bénin, nous organisons plusieurs tournois. Dreals Paris peut choisir deux ou trois tournois comme Open City et la grande finale de ces Open City constitue la grande étape pour faire partie du circuit inter-africain ». Ces explications clarifient les choses pour les acteurs du basketball et les fédérations partenaires, évitant ainsi les confusions.



Anselme HOUENOUKPO