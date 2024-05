Suite aux décès de plusieurs béninois par  noyade aux larges de la Tunisie: Les Démocrates réclament ‘’un plan d’urgence contre la pauvreté’’

Visits: 0

Dans un communiqué relatif au naufrage de la barque transportant des migrants, notamment des compatriotes, sur les côtes tunisiennes, le parti Les Démocrates invite le gouvernement à placer au cœur de ses priorités “un plan d’urgence contre la pauvreté galopante”. Pour le parti, ce naufrage vient s’ajouter au lot de mauvaises nouvelles.

—————————————————————————

COMMUNIQUÉ DU PARTI LES DÉMOCRATES (relatif au naufrage de la barque transportant des migrants notamment des compatriotes sur les côtes tunisiennes)

Le Parti Les Démocrates a appris avec consternation et une vive émotion, le drame survenu suite au naufrage d’une embarcation aux larges des côtes tunisiennes dans la nuit du 16 au 17 mai 2024. Drame faisant des dizaines de victimes dont plusieurs de nos compatriotes.

Le Parti Les Démocrates présente ses sincères condoléances à notre peuple, aux familles des victimes et s’attriste sur les conditions de cet énième drame consécutif.

En ce moment où le moral de nos populations est mis à rude épreuve, conséquence des mauvaises orientations politiques d’un régime de plus en plus mal inspiré, ce naufrage vient accroître le lot de mauvaises nouvelles.

Ce drame survient dans un contexte où quotidiennement nous apprenons la mauvaise nouvelle des suicides en cascade de nos compatriotes ne sachant plus à quel saint se vouer.

Tout en reconnaissant que le Bénin a toujours été une terre d’émigration, nous constatons que de plus en plus de jeunes sont tentés par ces voyages dangereux.

Ces faits tranchent clairement avec l’autosatisfaction qui caractérise le régime dit de la Rupture en ce qui concerne son action sur le plan économique.

L’échec des politiques de ce régime à l’endroit des jeunes et sur la pertinente question de l’emploi durable, est l’une des conséquences qui expliquerait le nombre de plus en plus grandissant des candidats à cette forme d’émigration, ayant causé le drame des 16 et 17 mai 2024 sur les côtes tunisiennes.

Le Parti Les Démocrates s’incline devant la mémoire de ces compatriotes disparus et invite le régime de Monsieur Patrice TALON à mettre au cœur de ses priorités un plan d’urgence contre la pauvreté galopante qui sévit aujourd’hui en République du Bénin.

Tout en réitérant nos sincères condoléances aux familles éplorées, nous invitons notre jeunesse à prendre de plus en plus position contre les orientations non pertinentes de ce régime déliquescent.

Fait à Cotonou le 19 mai 2024

Pour le Parti, PO

Le Secrétaire National à la Communication

Dr. Guy Dossou MITOKPE