Redynamisation des classes sportives : Le ministre DATO veut booster le sport à la base

Visits: 20

Le sport béninois a de beaux jours devant lui, c’est ce qu’on peut retenir des nouvelles décisions et actions en cours au ministère des sports sous Benoît DATO. En effet, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, l’homme imprime une nouvelle dynamique au projet des classes sportives et à l’organisation du championnat scolaire. Dans un premier temps, le programme des classes sportives va connaître d’ici la rentrée prochaine une extension. Un total de 76 nouvelles classes seront implantées sur toute l’étendue du territoire national. Ce programme connaîtra l’entrée du volley-ball. Toujours dans le but d’améliorer l’encadrement et l’enseignement, les enseignants d’EPS se verront par la même occasion plus impliqués dans le programme pour l’amélioration du volet qualité de l’encadrement. Aussi, les modules de formation ont été revisités à la suite d’un atelier ayant regroupé les experts étrangers, les cadres de l’Ineps et des fédérations sportives. Après cela, les encadreurs et enseignants d’EPS ont suivi une formation à travers tout le pays pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge des jeunes sportifs.

L’autre point qui a connu une solution est le manque de matériels et d’équipements sportifs dont souffre le projet depuis 2018. Le ministre, lors du conseil des ministres, a pu obtenir du gouvernement l’accord de contractualisation avec l’équipementier Puma et la GDIZ. Ainsi, dans les jours à venir, des équipements sportifs et matériels seront livrés pour le bonheur des animateurs des classes sportives et les élèves. Les classes sportives et le championnat scolaire étant liés, le ministre a également entrepris des réformes dans cette compétition qui vient jauger la production des classes sportives. Ainsi, cette compétition retrouve progressivement l’engouement du passé surtout avec le pari de son organisation avant les grandes vacances scolaires. D’un autre côté, les différents acteurs impliqués dans l’organisation travaillent dans un climat de confiance, conditions indispensables pour l’obtention des résultats escomptés, dû à une synergie d’action entre le ministère des Sports et celui des Enseignements secondaires et techniques. Il y a aussi la mise en place des commissions de détection depuis la phase communale et à tous les niveaux de la compétition, ce qui va permettre de ratisser large.

Autant d’actions qui sont un succès de la gestion axée sur les résultats instaurée par l’actuel Ministre Benoît DATO qui se dit certain que « le projet des classes sportives donnera à la longue raison à l’État ». C’est-à-dire qu’il permettra d’avoir des citoyens déterminés à exceller dans la pratique sportive, d’avoir des équipes et des sélections composées, quel que soit le niveau, des athlètes dignes, capables de rivaliser avec leurs homologues des autres nations.

Anselme HOUENOUKPO