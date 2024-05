Consécration du temple protestant méthodiste “Cité d’Amour”: SéfouFagbohoun s’immortalise à Adja-Ouèrè

Visits: 3

(Gigantesque mobilisation pour saluer la générosité de l’honorable)

Le temple protestant méthodiste “Cité d’Amour” d’Adja-Ouèrè, entièrement construit et équipé par l’homme d’affaires et honorable Séfou Ladékpo Fagbohoun a été consacré le samedi 18 mai 2024.La cérémonie de consécration de ce temple s’est déroulée en présence de madame Albertine Fagbohoun, née Assikidana, épouse de l’honorableSéfouLadékpoFagbohoun et de plusieurs personnalités politico-administratives et d’un collège de hauts responsables de l’EPMB.

Sous la présidence du Révérend Prof. Kponjesu Amos Hounsa, président de l’EMPB, entouré du secrétaire général de l’EPMB, Révérand Daré Clément Akpaki, du Président de la région synodale de Pobè, du Président du secteur d’Adja-Wèrè, Révérend Albert Chabi, pasteur en charge de l’église locale d’Adja-Wèrè, le conseil et la communauté protestante méthodiste d’Adja-Wèrè et sa diaspora, la cérémonie de dédicace du temple protestant méthodiste “Cité d’Amour” d’Adja-Ouèrè, construit par honorable Séfou Ladékpo Fagbohoun a été marqué par un culte solennel au cours duquel Dieu a été magnifié dans sa bonté et pour ses merveilles pour Adja-Wèrè. En effet, le geste du patriarche Séfou Ladékpo Fagbohoun vise à honorer la mémoire de ses parents, tous deux chrétiens méthodistes. Il s’est donc donné comme devoir d’ériger un temple de type moderne flambant neuf pour poursuivre les œuvres de son grand-père maternel Adechi, qui a offert gratuitement le site qui abritait le temple depuis des années. Ainsi, le samedi 18 mai dernier a été une date inoubliable dans la vie de tous les fidèles de cette confession religieuse et pour toute l’Église Protestante Méthodiste du Bénin.

Cet événement d’envergure a été marqué par plusieurs activités, telles que prévues par le Patriarche Séfou Fagbohoun et son épouse Albertine Fagbohoun, née Assikidana. D’abord, un concert spirituel géant ainsi que plusieurs chorales ont presté la veille, le vendredi 17 mai. Ensuite, la journée du samedi 18 mai a débuté par un groupe d’animation fanfare qui a accueilli le Président national de l’EPMB, Kponjesu Amos Hounsa, et sa suite. Après le protocole d’installation de la délégation et des différents invités, le culte de dédicace a démarré avec une grande émotion.Et le Révérend célébrant a dans sa prédication indiqué que La parole de Dieu déclare que celui qui bâti une maison pour Dieu, a fait œuvre utile. Donc le Président Séfou Fagbohoun vient de faire œuvre utile, conclut-il. À la fin du culte, les députés du Bloc Républicain AssanSeibou et Adjibadé Koussonda, ainsi que les maires Simon Dinan de la commune de Pobè et Adégbola Cyrille de la commune d’Adja-Ouèrè, ont salué cette magnanimité dont a fait preuve le Patriarche Séfou Fagbohoun. Lire ci-dessous leurs déclarations.

AssanSeibou, Député à l’Assemblée nationale

« Quand quelqu’un fait une œuvre comme celle-là…. il faut absolument le soutenir »

« Cet événement pour lequel je me suis déplacé aujourd’hui a un double sens. Ce n’est pas seulement que de construire une église qui est l’événement, mais que ce soit une initiative de SéfouFagbohoun. Je sais depuis qu’il posait la première pierre de ce temple, l’intention qu’il avait derrière. Il était question de réaliser le rêve de ses géniteurs, notamment sa Maman à qui, il a fait la promesse de construire ce lieu de culte. Ça a pris du temps, mais aujourd’hui c’est chose faite et c’est le lieu de rendre grâce à Dieu. Quand quelqu’un fait une œuvre comme celle-là dans laquelle il exalte Dieu et les valeurs de la famille, il faut absolument le soutenir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai fais le déplacement. Nous sommes venus donc manifester à chacun et à tous notre soutien devant Dieu. Au nom du syncrétisme religieux qui est prôné aujourd’hui dans notre pays, j’ai vu des célestes, j’ai vu des musulmans, j’ai vu des dignitaires de nos religions endogènes, j’ai vu des têtes couronnées venir se joindre à la famille Fagbohoun, à l’église Protestante Méthodiste pour rendre grâce à Dieu. Et ceci grâce à un seul homme, SéfouFagbohoun dont la devise est de servir les autres. Et c’est la seconde raison de ma joie. Je suis heureux que Dieu puisse accorder au Président Fagbohoun la vie pour réaliser ce joyau. Je sais que sa magnanimité ne s’arrêtera pas à ce temple et que bientôt nous allons revenir ici à Adja-Ouèrè pour inaugurer la mosquée centrale de la localité qui est aussi un don de SéfouFagbohoun à la communauté musulmane. Ces deux événements montrent la dimension de SéfouFagbohoun. Il est un homme qui exalte Dieu dans toutes ses dimensions. Il réalise les vœux de ses parents, les vœux de ses enfants, les vœux de sa famille et bien ceux de la communauté dans laquelle il vit. Je prie Dieu qu’il donne à chacun de nous la force et les moyens de réaliser ce que le Président Fagbohoun vient de faire et aussi que nous puissions faire ce que nos parents n’ont pas pu faire afin d’honorer dignement leur mémoire. Longue vie à SéfouFagbohoun ! ».

MoukadamAdjibadéKoussonda, Député à l’Assemblée nationale

« Je suis heureux et je remercie Dieu pour m’avoir permis d’être le témoin oculaire de cet événement »

« Ma joie ce matin est immense. Et j’exalte le Seigneur pour ce que le Président Fagbohoun vient de faire. Vous savez, SéfouFagbohoun est issu d’une famille méthodiste. Sa Maman est méthodiste et c’est de son vivant qu’elle exigeait que son enfant SéfouFagbohoun puisse réaliser au profit de l’église Protestante d’Adja-Ouèrè un temple digne du nom. Le Président Fagbohoun a tenu à la promesse et aujourd’hui se dresse devant nous de façon majestueuse le temple Cité d’amour d’Adja-Ouèrè. Gloire à Dieu ! Ce n’est pas tout. A côté, il y a un grande qui en cours d’achèvement. Tout ce qu’il faut pour la finition est déjà là, notamment les carreaux pour le revêtement intérieur et le revêtement extérieur. Cela a coûté les yeux de la tête. C’est un lourd investissement. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur afin qu’il accorde encore longue vie SéfouFagbohoun. La population d’Adja-Ouèrè a encore besoin de lui. C’est toutes les confessions religieuses qui sont venes remercier le Seigneur pour cette œuvre réalisée par le Président Fagbohoun. La population s’est aussi massivement déplacée. Personne n’a voulu se faire conter l’évènement. C’est la preuve que le vieux a fait œuvre utile. Je suis heureux et je remercie Dieu pour m’avoir permis d’être le témoin oculaire de cet événement ».

Simon Adébayo Dina, Maire de Pobè

« Le Président SéfouFagbohoun vient de faire œuvre utile »

« Je rends d’abord grâce à Dieu qui nous a permis de vivre cet événement heureux. C’est aussi le lieu de rendre un hommage mérité au Patriarche SéfouFagbohoun que Dieu a utilisé et qu’il continue d’utiliser pour ouvrir les yeux au Département du Plateau. Dans tout ce que le Président Fagbohoun a fait, ce temple Cité de l’amour est d’une grande importance. Cela doit interpeller tous les leaders que nous avons dans le monde entier. La parole de Dieu déclare que celui qui bâti une maison pour Dieu a fait œuvre utile. Donc le Président SéfouFagbohoun vient de faire œuvre utile. Et au même moment qu’il a offert un temple à la communauté chrétienne protestante méthodiste, il s’apprête à offrir une mosquée digne du nom à la communauté musulmane. Nous venons de vivre l’inauguration du temple de Dieu pour la communauté chrétienne protestante méthodiste, nous implorons le Seigneur qu’il nous permette de vivre également la mise en service de la mosquée en cours de finition. Je voudrais remercier le Président Fagbohoun et implorer le Seigneur afin qu’il lui accorde longue vie, à toute sa famille et à toute la communauté du Plateau ».

Adégbola Cyrille, Maire de Adja-Ouèrè

« En posant cet acte indélébile, il se rend immortel »

« Je rends grâce au Seigneur qui nous a permis d’assister à cette cérémonie de dédicace de ce joyau offert par le Président SéfouFagbohoun à la communauté chrétienne protestante méthodiste d’Adja-Ouèrè. C’est une action à copier. C’est un acte qu’il faut saluer à sa juste valeur au regard de tout ce que cela dégage comme enseignements. C’est une œuvre qui parle à toute une génération et interpelle chacun de nous. Le Président Fagbohoun a compris que tout est Vanité. En posant cet acte indélébile, il se rend immortel. Nous prions l’Éternel des armées qu’il lui accorde toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions encore bénéficier de pareils événements de son vivant. Je félicite l’église Protestante et je dis un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir le donateur SéfouFagbohoun et tout le peuple d’Adja-Ouèrè ».