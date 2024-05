Économie circulaire: Le Bénin s’engage dans l’élaboration de son plan d’action

Visits: 4

La photo de famille des participants à l’atelier d’élaboration de la feuille de route

Pour assurer une coordination efficace des diverses initiatives liées à l’économie circulaire, le Bénin a lancé l’élaboration de sa feuille de route. Cette démarche a été initiée lors d’un atelier tenu le mercredi 15 mai 2024 à l’hôtel Novotel de Cotonou, réunissant des représentants du gouvernement, de la Banque africaine de développement et de la société civile. La séance inaugurale a été présidée par Robert Masumbuko, représentant de la Banque africaine de développement (BAD), en présence de Martin Pépin Aïna, directeur général de l’environnement et du climat.

Le Bénin, tout comme le Cameroun, le Tchad, l’Éthiopie et l’Ouganda, s’est engagé dans une transformation significative en matière d’utilisation des ressources, dans le but de promouvoir une économie respectueuse de l’environnement. Il devient ainsi l’un des pionniers de cette transition, préfigurant une dynamique qui s’étendra à travers le continent africain, affirmant ainsi son engagement en faveur d’une croissance verte durable.

Cette initiative découle du projet de plan d’actions national pour l’économie circulaire lancé par la Facilité africaine pour l’économie circulaire (ACEF) de la Banque africaine de développement, en collaboration avec l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (ACEA). L’élaboration de cette feuille de route constitue une étape essentielle vers la création d’une économie circulaire visant à stimuler une croissance durable et une industrialisation verte, conformément aux objectifs du gouvernement béninois. Cette feuille de route mobilisera les décideurs gouvernementaux, les entreprises et les organisations de la société civile afin d’exploiter pleinement le potentiel de circularité pour progresser vers la réalisation des Objectifs de développement durable et de l’action climatique.

Selon les experts, l’économie circulaire générera de nombreux emplois bénéficiant à la jeunesse béninoise et augmentera les revenus des ménages. Robert Masumbuko a souligné l’importance novatrice de cette feuille de route et l’engagement de la BAD à soutenir cette initiative dès que le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Tonato, en a fait la demande. Il a exhorté les participants à faire preuve de rigueur dans leurs travaux, appelant à la construction d’un plan directeur favorisant un impact minimal sur l’environnement et maximisant la protection du climat.

Martin Pépin Aïna a insisté sur le fait que l’économie circulaire place les enjeux environnementaux et du développement durable au cœur de ses préoccupations. Le Bénin, engagé depuis plusieurs années dans cette voie, a déjà entrepris plusieurs actions. Il est donc opportun de définir une feuille de route afin de consolider ces actions et de les rendre accessibles à la population.

Il est à noter que l’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire du Bénin s’inscrit dans le cadre d’un programme multi-pays de l’ACEF, coordonné par Elisa Luotonen, couvrant également l’Éthiopie, le Tchad, le Cameroun et l’Ouganda. L’ACEF, fonds fiduciaire multi-donateurs soutenu par le gouvernement finlandais et le Fonds nordique de développement, fournit une assistance technique pour intégrer l’économie circulaire dans les secteurs public et privé. Ce processus de feuille de route est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) 2022-2026 de la Banque africaine de développement pour l’Ouganda, visant à créer des emplois à forte valeur ajoutée et à réduire la pauvreté, tout en faisant progresser le Plan d’action sur le changement climatique et la croissance verte de la Banque pour la période 2021-2025.

Anselme HOUENOUKPO