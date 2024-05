Lancement du Salon « Mise sur moi »: La CCI Bénin s’engage pour le renforcement des capacités des entreprises béninoises

Visits: 3

Ce que vous devriez savoir : La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé vendredi 10 mai 2024 la première édition du Salon « Mise sur moi ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de cette institution consulaire, Raymond Adjakpa Abilé, en présence de Stéphanie Zirpins, chargée du projet de promotion des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à la GIZ, ainsi que de nombreux chefs d’entreprises. Ce salon, initié dans le cadre du renforcement des capacités des entreprises béninoises, est soutenu par la GIZ et vise à accompagner 400 MPME lors de cette première édition, avec 200 entreprises dans la région du Littoral et ses environs, et 200 autres entreprises réparties dans les autres régions du pays.

Que disent-ils : Pourla chargée du projet de promotion des MPME à la GIZ, Stéphanie Zirpins, la croissance des MPME représente un défi majeur pour l’écosystème entrepreneurial et les partenariats sont essentiels pour relever ces défis complexes. Elle a salué l’initiative du Salon « Mise sur moi » comme une opportunité idéale pour établir des partenariats avec des institutions de financement et d’autres investisseurs en vue de stimuler la croissance des entreprises.

La chargée du projet de promotion des MPME à la GIZ n’a pas manqué de saluer le dynamisme et l’ingéniosité de la CCI Bénin pour l’organisation du salon. Imeldus Nvekounou, coordinateur du programme Impulse à la CCI Bénin, a mis en avant le besoin des entreprises d’être accompagnées par des cabinets pour rassurer leurs partenaires et les aider dans leur parcours de développement. Il a décrit « Mise sur moi » comme un appel des chefs d’entreprises pour demander à leurs partenaires de croire en leur développement. « Mise sur moi » selon le coordonnateur, est une « exclamation, un cri de cœur […], une demande exprimée avec force par les chefs d’entreprises, leurs personnels pour demander à des partenaires commerciaux, des partenaires industriels, des partenaires techniques, de prendre le pari qu’ils vont se développer ».

Au cours de son intervention, le secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, a rappelé que les entreprises ont trois besoins fondamentaux : l’information, la formation, l’aide à la gouvernance, l’accès au marché et la facilitation des finances ; le soutien des entreprises ; et enfin, la collaboration. « Notre travail, c’est de faire la sensibilisation et tous les programmes de la CCI Bénin s’y attèlent », a-t-il confié. Il a souligné que l’objectif de la CCI Bénin est de sensibiliser les entreprises et de les aider à changer de paradigme.

Par ailleurs : À la fin de la cérémonie de lancement, les chefs d’entreprises ont eu l’occasion de visiter plusieurs stands présentant des produits essentiellement locaux, exposés dans l’enceinte de l’institution.