Suspendu pour une durée de 5 mois par le  conseil des ministres Voici les faits graves reprochés à l’huissier de justice  Bérenger  Agbogba   

L’huissier de Justice, titulaire de la Charge de Comè, Maître Bérenger Yaovi Agbogba est suspendu provisoirement pour 5 mois. La décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi 03 avril 2024. En effet, le 22 février 2024, Maître Bérenger Yaovi Agbogba habillé en costume professionnel est monté sur la dalle d’un bâtiment prononçant à l’endroit de la force publique des invectives pour s’opposer à la démolition de l’immeuble. Quatre jours plus tard, il est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux avec son costume professionnel en incriminant l’Etat. Or aux termes de l’article 44 de la loi 2001-38 du 08 septembre 2005 portant statut des Huissiers de Justice, « les huissiers de justice, dans les cérémonies publiques ou lorsqu’ils assurent le service d’audience, portent un costume qui comprend une robe noire avec rabat blanc plissé et une toque noire » de sorte que le costume revêt une sacralité et son port une solennité que les comportements évoqués violent très gravement. Par ailleurs, le costume professionnel symbolise l’appartenance à la justice et constitue le signe d’effacement de ce qui est personnel au profit de la seule cause de la loi. II impose le respect des valeurs du serment, la dignité et le respect dû au statut. Utiliser le costume professionnel distinctif des gens de justice, à des fins personnelles et subjectives pour contester la justice et afficher des revendications politiques, selon les autorités, est gravement contraire aux règles de la profession notamment celle d’huissier, bras séculier d’exécution des décisions de justice. Selon le gouvernement, ces éléments caractérisent des « manquements graves et répétés, contraires à la dignité, au crédit et à l’honneur de la profession d’huissier de justice, ont été accomplis et réitérés en toute connaissance de cause par Me Béranger Agbogba ». Alors, interpellé par la Chambre des Huissiers de Justice, il a reconnu la gravité des faits et présenté ses excuses. C’est donc en application des sanctions prévues par la loi que la mesure de suspension provisoire de 5 mois a été prononcée à son encontre.