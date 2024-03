Spécialité efficacité énergétique et énergies renouvelables: Carlos Alain Houngbèmè accède au grade de docteur à l’Uac

Visits: 12

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur dans la spécialité: efficacité énergétique et énergies renouvelables. Il s’agit de Carlos Alain Houngbèmè, qui a soutenu sa thèse de doctorat le vendredi 29 mars 2024 à l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur (ED-SDI) autour du thème : « Etudes expérimentales et numériques des propriétés hygrothermiques de quelques essences de bois tropicaux du Bénin en vue d’améliorer le confort hygrothermique du bâtiment ».

Ce que vous devriez savoir : Après avoir défendu son travail de recherche, le jury a élevé Carlos Alain Houngbèmè au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi avec la côte A. Sa recherche pose la problématique de la valorisation des matériaux de construction biosourcés à impact environnemental réduit. Dans ce cadre, il a étudié les propriétés physiques, et hygrothermiques de neuf essences de bois tropicaux fréquemment exploités dans la construction au Bénin.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : La thèse de Carlos Alain Houngbèmè vient renforcer la base de données des bois tropicaux en apportant notamment des mesures plus locales facilitant le dimensionnement et la promotion des structures en bois. L’impétrant a réalisé un test de saturation intégrale et une caractérisation thermique par la méthode du ruban chaud des éprouvettes de bois parallélépipédiques. Les essences testées présentent pour la plupart un retrait moyen, une anisotropie et une nervosité présageant une bonne stabilité en service. Selon l’impétrant, le Gmelina arborea et l’Acacia auriculiformis se sont révélés comme étant les essences les plus légères et les plus thermiquement isolantes.

Entre les lignes : Le jury ayant évalué sa thèse a été présidé par le Professeur Mohamed Gibigayé. Il avait à ses côtés deux examinateurs à savoir: les Professeurs Malahimi Anjorin et Adéyèmi Kouchadé et trois rapporteurs dont les Professeurs Dorothé Azilinon, Romain Remond et Armand A. Djossoum. Le directeur de la thèse est le Professeur Aristide Houngan. Les jurys ont bien apprécié la qualité du document et ont souhaité que la volonté politique accompagne ce travail. « C’est dans le but d’améliorer le confort hygrothermique dans le bâtiment. On se base souvent sur les données des pays étrangers pour faire le bilan. Nous nous sommes dits qu’au Bénin, il faudrait qu’on mette en place une base de données sur les matériaux qui existent », a expliqué le Professeur Aristide Houngan. Pour le président du jury, Professeur Mohamed Gibigayé, l’on a besoin de confort à l’intérieur lorsqu’on a construit un bâtiment. « Avec son travail, on peut faire des revêtements pour bloquer la transmission de chaleur surtout pour les murs qui font face au soleil. En dessous de la dalle également », a-t-il dit.