Bitumage des routes Tanguiéta-Cobly et Tiélé-Matéri: Les militants UP-R de la 3ème CE reconnaissants à Talon

La poursuite de la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national qui prend en compte réaménagement et le bitumage des routes Tanguiéta-Cobly et Tiélé-Matéri réjouit les militants UP-R de la 3ème Circonscription. Dans un communiqué signé Ibrahim Pocoun Damé KOMBIENOU, Superviseur Général du COS/UPR de la 3ème CE, ils expriment leur reconnaissance au Chef de l’Etat et à son gouvernement. La 3ème Circonscription Électorale regroupe les communes de Boukoumbé, Cobly, Matéri et Tanguiéta. Lire le communiqué ci-dessous :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Militantes et Militants de l’Union Progressiste le Renouveau de la Circonscription Electorale, expriment leur reconnaissance au Président de la République, Monsieur Patrice TALON.

Lors du conseil des ministres du 13 mars 2024, le Gouvernement du Bénin a pris la décision de poursuivre la mise en œuvre du Programme de Densification et de Modernisation du Réseau Routier National. Parmi les nombreux axes routiers programmés sur l’ensemble du territoire national figure, réaménagement et le bitumage des routes Tanguiéta-Cobly et Tiélé-Matéri.

Cette annonce a particulièrement réjoui les populations, les militantes et militants de rUnion Progressiste le Renouveau de la 3ème Circonscription Électorale qui regroupe les communes de Boukoumbé, Cobly, Matéri et Tanguiéta.

Au-delà d’une simple infrastructure routière, cette œuvre annoncée au profit des populations de la 3ème Circonscription Electorale confirme l’attention et le dévouement du Président Patrice TALON de même que celui de son Gouvernement pour le développement durable et équilibré du Bénin en général et particulièrement de la 3ème Circonscription Electorale. Elle vient renforcer le bitumage réussi de l’emblématique route Natitingou-Boukombé et suscitera la confiance en un avenir prometteur auprès des populations impactées.

Les militantes et militants du l’UP le Renouveau de la 3ème Circonscription Electorale, mobilisés autour du Ministre Kouaro Yves CHABI et de l’Honorable N’OUEMOU Domitien, à travers le Comité d’orientation et de Supervision, expriment leur profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour son leadership éclairé et son attention bienveillante envers leurs populations bénéficiaires.

Aussi, encouragent-ils le Gouvernement et son Chef, à poursuivre sur cette lancée, en prenant en considération certains projets primordiaux pour le développement socio-économique de la 3ème Circonscription Electorale, en l’occurrence les routes Boukoumbé -Cobly-Matéri, Cobly Datori-frontière Togo, Timpoua-Tantega-Gouande et Taiacou-Boukombé, ainsi que la réhabilitation effective de la route Natitingou -Tanguiéta – Porga.

Vive la 3ème Circonscription Electorale

Vive l’Union Progressiste le Renouveau

Vive le développement !

Fait à Tanguiéta, le 28 Mars 2024

Ibrahim Pocoun Damé KOMBIENOU

Superviseur Général du COS/UPR de la 3ème CE