Présidentielle au Sénégal: Le candidat Amadou Ba félicite l’opposant Diomaye Faye pour sa victoire

Au Sénégal, l’ancien premier ministre et candidat de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba reconnait sa défaite à l’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Au regard des grandes tendances sorties des urnes et en attendant la proclamation officielle des résultats par la CENA, Amadou Ba a félicité l’opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire au 1er tour du scrutin. « Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout-Puissant lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays », a-t-il indiqué dans un communiqué ce lundi 25 mars 2024, après l’avoir appelé au téléphone.