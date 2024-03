TNT/BENIN:  Le basculement vers le tout numérique fixé pour le 15 août 2024

Visits: 3

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou

Un an après le démarrage de la phase numérique, le gouvernement entend arrêter la diffusion de la télévision analogique terrestre. La décision a été approuvée en Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. En effet, l’implémentation du réseau TNT avait été procédée le 17 février 2023 au lancement du premier multiplex national. Depuis lors, il est assuré une diffusion simultanée des émissions télévisuelles en modes analogique et numérique. Tous les essais, selon le Conseil des ministres, ont été concluants. A cet effet, il sera organisé, conformément aux textes en vigueur, un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le tout numérique. Dans cette perspective, des mesures d’accompagnement et d’encadrement pour limiter au maximum les perturbations que pourraient connaître les téléspectateurs ont été prévues par le gouvernement. Il s’agit notamment de : la mise en place d’une diffusion simultanée d’une durée d’au moins une année avant l’extinction effective de la diffusion analogique ; la garantie d’accès à tous les ménages d’une offre sans abonnement comprenant les chaînes gratuites de la TNT à la fin du basculement ; l’obligation faite aux importateurs des kits de réception TNT de disposer d’un agrément ou d’une homologation des équipements qu’ils mettent sur le marché ; l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des équipements nécessaires à la réception de la TNT ; la fixation de prix plafonds pour la vente des kits minimaux de réception nécessaires à la réception de la TNT et de l’acquisition par l’Etat des kits de réception TNT et leur mise à disposition dans les mairies de toutes les communes pour en faciliter l’acquisition par les populations, etc. Le présent décret déclenche le processus des opérations à engager pour l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision en mode analogique et le basculement vers le tout numérique à la date du 15 août 2024. Il consistera en un arrêt progressif et définitif, par les éditeurs publics et privés, des émetteurs analogiques encore en service, zone par zone à partir du 1er avril 2024.