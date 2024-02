Modification du code électoral: Les innovations de la proposition de loi des Démocrates

Visits: 1

Sur Guérite TV le 23 février 2024, le député Célestin Hounsou dément l’information selon laquelle la volonté de son parti était de ne pas payer les impôts. En effet, le parti Les Démocrates a fait une proposition de loi pour la modification du code électoral. Selon les explications de l’honorable Célestin Hounsou, les Démocrates, à travers cette proposition, allègent les conditions de participation aux élections. « Nous avons fait des propositions d’apaisement du climat politique dans notre pays. Avec cette proposition, on aurait évité les crises », fait-il savoir. Pour lui, son parti fait des propositions sur les organes qui s’occupent des résultats au niveau des arrondissements. Il ne sera plus question d’un seul coordonnateur mais d’une équipe à mettre en place. « C’est l’avant dernier point de la centralisation des résultats pour les élections. C’est pour une sécurité des votes », a-t-il dit. Au sujet du quitus fiscal qui fait polémique, le député apprend que ce n’est pas vrai qu’ils ne veulent pas payer les impôts. « Ce n’est pas vrai qu’on ne veut pas payer les impôts. Ce n’est pas du tout vrai. L’opposition redoutait qu’on en fasse un instrument d’exclusion. Vous avez vécu tout le stress et la pression que les candidats ont vécus en 2023. Comment on a délibérément exclu les gens. Il y a même qui ont fait l’effort de payer ou d’autres qui ont leur quitus mais à qui on a refusé d’y prendre part. Au lieu que ce soit un instrument de gouvernance, on a fait un instrument d’exclusion », dénonce l’opposant. « Quand on veut nommer un ministre, on lui exige de quitus fiscal ou à un DG ? C’est archi-faux quand on s’attaque aux députés qu’ils ne veulent pas payer des impôts », va-t-il ajouter. Le parti a proposé comme cautions 25 millions CFA pour les présidentielles et 300000 CFA pour les législatives.

A. T.