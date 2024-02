4e journée Super Ligue Pro 2023-2024 : Loto-Popo défait Requins Fc à Akassato 2-0

Visits: 0

Les joueurs de Loto-Popo ayant vaincu Requins Fc

Depuis 3 journées, plus aucune équipe ne résiste à Loto-Popo. Le club de la cité balnéaire de Grand Popo l’a encore démontré lors de cette 4e journée de Super Ligue Pro saison 2023-2024. En effet, en déplacement, à Akassato, le samedi 24 février, l’équipe de la LNB a dominé les Requins Fc par le score de 2-0. Ces deux réalisations ont eu lieu lors de la seconde mi-temps. Ainsi, après la première partie soldée par un score nul et vierge (0-0), pas du fait d’absence d’occasions, mais de manque de réalisme, ce qui a été corrigé, c’est à la 59e minute que les verts de Grand Popo ont fait trembler pour la première fois les filets des Requins. Et pourtant, du retour de la pause, ce sont les locaux qui se sont montrés très incisifs sur le côté gauche sans pour autant faire rompre le bloc défensif et surtout, le gardien qui a été bien présent sur ses 7,32m. Puisque Loto-Popo a opposé une forte résistance défensive avec les sauvetages remarques de Mariano TCHINONVI dont un face à face et un arrêt exceptionnel qui a eu le mérite de réveiller ses partenaires et faire chavirer l’adversaire. Car, après ces prouesses du gardien Tchinonvi, Manacé MUTATU, la nouvelle recrue, a adressé un centre qu’à bien repris de la tête, Bienvenu VIGNINOU, qui avait sauté plus haut que tout le monde pour battre le gardien des Requins. 1-0, les Lotoboys concrétisent et mettent les Requins en souffrance. En confiance désormais, ils font courir leurs adversaires quand ils ont la balle avant de tenter des attaques placées. Et c’est sur une de ces attaques que Joé BOUSSOUGOU, entré en jeu en lieu et place du premier buteur du match, a, sur une inspiration à la 78e minute, porté le score à 2-0 au profit des joueurs du coach Saturnin IBELA, qui enchaînent ainsi un 3e succès après leur nul obtenu à la première journée de ce championnat. Ceci, pour le bonheur de ses supporters et surtout du Directeur Général de Loto Popo SA, Wilfrido AYIBATIN et du président, Gaston ZOSSOU.

Auteurs de 3 nouveaux points supplémentaires, les Lotoboys comptent désormais 10 points +5 et prennent provisoirement la tête du classement avant la réception de JS Pobè, le samedi 2 mars 2024, au Stade Omnisports de Grand-Popo. L’équipe, très ambitieuse, affiche une volonté de ne rien lâcher. Un match difficile attend sans doute les sociétaires de l’équipe de Pobè.

Anselme HOUENOUKPO