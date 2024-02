Découverte: Le président Soglo visite la ferme de Valentin Somassè

Visits: 13

La ferme de l’honorable Valentin Somassè a reçu une visite remarquable ce mardi 20 février 2024. L’ancien président de la République et vice-président du forum des anciens chefs d’Etat, Nicéphore Dieudonné Sogloest allé à Kpanroun, commune d’Abomey-calavi, découvrir les merveilles qui se cachent dans la ferme de l’ancien député. Étendue sur plusieurs hectares et située dans l’arrondissement de Kpanroun, commune d’Abomey-calavi, cette ferme a été visitée dans tous ses compartiments par l’ancien président. En bon fermier, l’ex-député lui a fait revivre l’histoire d’une initiative qu’il a démarrée il y a environ 40 ans. Docteur vétérinaire de formation et très averti des questions agricoles dans leur ensemble, c’était avec une grande aisance que Valentin Somassè expliquait dans tous les détails, les différentes expériences agricoles qu’il a menées dans cette ferme depuis de longues années.

De vastes poulaillers aux innombrables champs de maïs, d’ananas, manioc, de plusieurs spéculations issues de diverses variétés en passant par ses impressionnantes palmeraies et ses étangs peuplés en poissons, l’homme politique, a raconté à son hôte, le début de toutes ces initiatives agricoles dont il continue de jouir des fruits à ce jour. Très heureux d’avoir fait le déplacement de Kpanrou, l’ancien président de la République et vice-président du forum des anciens chefs d’Etat, Nicéphore Dieudonné Soglo a salué la bravoure de l’ancien député et surtout son investissement personnel dans l’agriculture. Nicéphore Soglo a lancé félicité Somassè pour sa persévérance et s’est dit heureux.

Après plusieurs années à l’assemblée nationale et aujourd’hui libéré des charges politiques et professionnelles, ce fils d’Agonlin s’occupe plus de cette ferme.