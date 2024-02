Aké Natondé sur sa proposition de modification du Code électoral: « Notre thérapie est d’assurer la légalité, la légitimité et l’égalité »

Visits: 4

A la suite de la proposition de révision de la constitution qui fait polémique, le président du groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau, Aké Natondé a fait une autre proposition de modification et complément de la loi n°2019-43 du 15 décembre 2019 portant Code électoral. Invité le lundi 19 février 2024 sur la Télévision Hémicycle, il a expliqué ce qu’il faut retenir de sa proposition. Cette proposition veut que les élus de 2026 parrainent les duos candidats. « Notre thérapie est d’assurer la légalité, la légitimité et l’égalité en proposant que ce soient les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats », a fait savoir le député Aké Natondé. Selon ses explications, la proposition permet ainsi de lutter contre la corruptibilité du système électoral. Pour ce faire, l’on n’a pas besoin de toucher à la constitution. Il suffit de réduire de 15 jours le délai de dépôt des candidatures de la présidentielle. Aucun de nous n’est dans une logique de réviser pour pérenniser un homme au pouvoir. « Pour rétablir l’égalité des parrains devant la loi, il ne s’agit pas seulement de rétablir l’égalité entre les maires. Si nous décidons que ce sont les maires actuels qui vont parrainer ou que ce soient ceux de 2026, nous tombons dans une autre illégalité », dit-il puisqu’il y aura un décalage qui va faire parrainer les députés actuels au même titre que les nouveaux maires. Pour lui, le parrainage n’est pas un fonds de commerce. « C’est pour éviter les aléas que nous avons mis les dates dans la constitution. Donc, le président de la République n’a plus de pouvoir sur les dates », a-t-il souligné avant de préciser qu’il n’acceptera pas un troisième mandat. « Même le président de la République n’est pas dans cette logique de troisième mandat. En 2019, il n’allait pas fait mettre que ‘’Nul de sa vie ne peut faire plus de deux mandats’’ », a fait comprendre le député Aké Natondé.