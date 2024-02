Révision ou non de la constitution: Les députés Assan Seibou et Joël Godonou confrontent les arguments

Vues : 26

Joël Godonou du groupe parlementaire Les Démocrates

Dans un débat contradictoire sur l’émission ‘’90 minutes pour convaincre’’ de la Radio nationale ORTB le dimanche 11 février 2024, l’honorable Député Assan Seibou, Président du groupe parlementaire Bloc Républicain et initiateur de la proposition de loi portant révision de la constitution pour inverser l’ordre des élections et son collègue Député de l’opposition, Joël Godonou du groupe parlementaire Les Démocrates, se sont prononcés à bâton rompu sur la proposition de loi portant révision de la constitution. Pendant que l’honorable Assan Seibou, auteur de cette proposition défend sa position après avoir exposé les motivations de sa proposition et ses avantages pour la nation béninoise, le député de l’opposition, Joël Godonou, dit d’emblée son opposition à ladite proposition et explique que le problème soulevé par la décision de la cour constitutionnelle peut être réglé par le code électoral. « Je demande que mon collègue retire simplement sa proposition », a fait savoir le député Joël Godonou. En acceptant cette proposition, dit-il, ce serait une ouverture qu’ils ne pourront plus contrôler après. Par contre, Assan Seibou dans sa réplique, dit qu’il ne va pas retirer sa proposition de loi qui vise à inverser l’ordre des élections pour garantir sans équivoque le parrainage aux députés et aux maires en exercice actuellement et pour l’avenir. De même sa proposition garantirait une stabilité politique à tout président élu. « Ma proposition ne va pas à l’encontre de la décision de la Cour. Jamais je ne vais la retirer. Même si on met en conformité ce qui est indiqué par la cour, il demeure quelques problèmes. Si on reportait les législatives après la présidentielle, on donnerait l’occasion au président d’avoir une majorité. A l’état actuel, le président élu pourrait hériter d’une Assemblée qui lui sera opposée. On se retrouverait dans un régime de crise », explique-t-il. En réaction, le député de l’opposition enfonce le clou: « Normalement, ça doit être un consensus. Ce qui n’a pas été fait. Nous n’avons pas discuté de cette proposition ensemble avant que ça n’aille au niveau de la commission. Nous sommes foncièrement contre la révision dans ce contexte”. Estimant que l’assemblée nationale doit prendre ses responsabilités pour corriger les lacunes constatées, l’initiateur de la proposition de loi appelle ses collègues Député à prendre connaissance du fond de sa proposition pour savoir qu’elle propose d’inverser l’ordre des élections pour permettre aux députés actuels d’avoir le droit de parrainage et surtout pour écouter le mandat du président de la République. En effet, les invités de la radio nationale sont tous d’accord qu’il y a des lacunes dans la constitution et qu’il faille corriger. C’est pourquoi Joël Godonou invite à trouver consensus pour passer en revue la constitution dans toute son entièreté.

Assan Seibou, président du groupe parlementaire BR

Pour le rassurer, l’honorable SEIBOU Assan a souligné que son souci était de trouver un terrain qui permet à tout le monde de discuter et de donner sa contribution. « L’initiative a été personnelle. Avant de déposer, nous en avons discuté avec les présidents des groupes parlementaires. Il n’y a rien qui se cache derrière cette stratégie. Le comportement irresponsable serait de laisser les erreurs », a martelé le président du groupe parlementaire Bloc Républicain. Il ajoute que s’il retire cette proposition, il empêcherait les uns et les autres de faire une lecture compréhensible. Ce débat contradictoire sur la chaîne nationale de la radiodiffusion s’est déroulé en face du juriste Steve Kpoton, expert en gouvernance démocratique. Également invité, il a expliqué les implications de cette proposition de loi du président Assan Seibou. Pour sa part, les acteurs politiques doivent trouver consensus autour des initiatives qu’ils prennent. Notons que les trois invités ont eu l’opportunité, au cours de cette émission, d’apprécier d’autres sujets qui font l’actualité dont la création du Collège des ministres conseillers.