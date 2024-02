Décès du professeur Paulin Hountondji: Le vibrant hommage du président Nicéphore Soglo au regretté professeur, un fidèle des fidèles en amitié

Vues : 14

L’ancien président Nicéphore Soglo, vice président du forum des anciens chefs d’Etats et de gouvernement d’Afrique a rendu hommage à son cher ami le professeur Paulin Hountondji décédé le 02 février 2024. L’ancien président béninois, Nicéphore Soglo garde de Paulin Hountondji, le souvenir d’un grand homme, un intellectuel émérite du Bénin, et l’un des érudits et doyen de la philosophie africaine. Ayant occupé le poste de ministre de l’éducation et celui de la culture et de la communication sous son régime, Nicéphore Soglo classe Paulin Hountondji comme un excellent collaborateur, un fidèle des fidèles en amitié pour qui, il avait une grande estime et un grand respect. Ayant appris sa mort soudaine, le patriarche, a, dans un message, présenté ses sincères condoléances. « Toute ma compassion également à tout le peuple béninois pour cette immense perte », dit-il. Lire l’intégralité de son message.

Message de condoléances du Président Nicéphore SOGLO suite au décès du professeur Paulin Hountondji

Cotonou, le 07 février 2024.

C’est avec un profond regret, stupeur et tristesse que j’ai appris, l’avant-veille d’un voyage dans notre sous-région, la mort de mon ami de si vieille date, l’un de mes très estimé ministre, le Professeur Paulin Hountondji.

Un grand homme, un intellectuel émérite du Bénin, et l’un des érudits et doyen de la philosophie africaine, dont nul ne saurait ignorer le rôle primordial qu’il a joué pour le rayonnement des nations africaines et du Bénin notre pays, son pays pendant et après la Conférence Nationale souveraine de février 1990.

En effet, le Professeur Paulin Hountondji avait occupé dans mes différents gouvernements, les postes de ministre de l’éducation et celui de ministre de la culture et de la communication. C’était un excellent collaborateur, un fidèle des fidèles en amitié et pour qui, j’avais une grande estime, un grand respect.

Il m’avait fait l’honneur de venir à mon anniversaire il y a quelques mois. A son retour de Paris où il participait à un colloque, on devait se revoir… Mais Hélas ! Je puis dire aujourd’hui que je le regrette profondément.

Sa plume, sa pensée philosophique, sa gaité nous manqueront à tous.

A sa famille, je présente mes sincères condoléances. Toute ma compassion également à tout le peuple béninois pour cette immense perte. Nous gardons tous de lui, l’image de l’homme avec des convictions fortes, des valeurs authentiques et une probité à toute épreuve. Un gardien du temple s’en est allé mais son passage parmi nous n’aura pas été vain.

Mais comme le disait Birago Diop, ‘’Les morts ne sont pas morts’’.

Au revoir à l’ami, au frère et à l’érudit.

Au revoir Paulin.

Que ton âme repose en paix.

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République,

Ancien Maire de la ville de Cotonou,

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA