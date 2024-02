Développement du sport à la base: Le Centre Ewèdjè Sports bientôt une réalité à SAKETE

Vues : 2

Ce qu’il faut retenir :La commune de Sakété aura bientôt un centre de formation sportif. Il s’agit du Centre Ewèdjè Sports qui a pour promoteur, le PdgRazakiSouhin et dont la première pierre de la construction a été posée, le samedi 03 février 2024. C’est à travers une cérémonie s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités avec en tête le Ministre des Enseignement maternel et primaire, Salmane Karimou qui avait à ses côtés le Préfet du Plateau, le Maire de SAKETE et des députés à l’Assemblée Nationale.

Ce qu’ils en disent :«Ce centre omnisport sera une cité de 146 dortoirs plus d’autres commodités », a précisé le Vice-président deEwèdjè sports, Quentin Didaviqui a, au nom du PDG RazakiSouhin alias Ewèdjè, remercié tous ceux qui ont répondu présent à leur invitation. Ses remerciements sont allés à l’endroit des autorités locales plus précisément le Préfet du Plateau pour sa disponibilité sans faille et les facilités administratives accordées à cet effet. Il a pour finir rendu un hommage vibrant à RazakiSouhin alias Ewèdjè pour son investissement personnel et sa préoccupation pour l’avenir et l’épanouissement de la jeunesse de Sakété que cet investissement va permettre de repositionnerdans le concert des grandes villes africaines les mieux loties en infrastructures sportives.

A sa suite, le Maire Nestor Idohou de Sakété s’est réjoui d’accueillir ce centre inédit sur son territoire. Il a particulièrement loué le volet formation qui, pour lui, est la base de toute réussite et son souhait ardent est que ce gros investissement impacte à long terme la jeunesse du Plateau et de Sakété en particulier à travers la révélation des talents cachés. Pour sa part, le Préfet du Plateau Valère Sètonnougbos’est dit fier d’être à la cérémonie d’un projet si ambitieux. Il se réjouit que les fils du Plateau aient pris à bras le corps le développement de leur département en témoigne ce projet qui n’aura pas d’équivalent au Bénin. Le Ministre Salimane Karimou va clôturer le ballet des discours avec beaucoup de conseils et de prières pour Le PDG RazackSouhin. Il a insisté sur les prières des fils du Plateau pour accompagner le promoteur dans l’aboutissement heureux de ce projet. Car, c’est un homme plein d’initiative. La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre par le Ministre de l’enseignement maternel et primaire Salimane Karimou, le Préfet du Plateau, les Maires, le PDG RazakiSouhin et les dignitaires religieux et têtes couronnées.

Les détails à savoir :Parlant du projet, il faut retenir d’après le Vice-président Ewèdjè sports Quentin Didavi que le Centre Ewèdjè sports est situé dans l’arrondissement de Sakété 1 plus précisément au quartier ItaOroIrédé. Il sera une cité de 146 dortoirs capables d’accueillir près de 400 apprenants. Il sera doté de 2 terrains dont 1 en gazon naturel et 1 en synthétique. On y trouvera également des terrains de handball, de volleyball, d’athlétisme, d’une piscine et d’une salle gym. La 1ère promotion sera uniquement les enfants du Plateau 30 au total. Ce sera les enfants de 15 ans à la date de leur admission. Ils bénéficieront d’une bourse complète pour 2ans. Ce sera en sport et études et des négociations sont déjà presque bouclées avec les autorités administratives concernées afin que les cours soient dispensés à l’intérieur du Centre. Les travaux sont prévus pour durer 15 mois. La cérémonie a été l’occasion de renvoyer les coordonnateurs communaux de Ewèdjè Sports à leur mission de détection en leur remettant le matériel composé de jeux de maillots et de trophées. Cette détection se fera à travers des tournois dans chaque commune sous la supervision des membres de la Direction technique nationale de la Fédération béninoise de football.