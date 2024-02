Contre à la révision de la constitution: Jacques Ayadji de Moele-Bénin propose deux solutions

Vues : 10

Que pense-t-il de la révision : En dehors du régime de la rupture, le projet de révision de la constitution qui suit son processus dans les couloirs de l’Assemblée nationale peine à avoir de soutien. Reçu le dimanche 04 février 2024 sur l’émission ‘’Grand Angle’’ de Crystal News, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji, dit ne pas partager les mêmes motivations qui ont conduit le député Assan Séibou à la proposition de la révision de la constitution. Il s’agit notamment du justificatif selon lequel il faut faire les élections présidentielles avant celles législatives pour permettre au président élu d’organiser les élections législatives pour pouvoir les gagner et pour éviter la cohabitation. « Nous ne sommes pas dans un régime semi-présidentiel où le président de la république est le chef de l’Etat et a coté il y a un gouvernement dirigé par une personnalité issue du parti à l’assemblée. Le président de la république du bénin est conçu pour diriger le pays quelque soit la configuration de l’Assemblée nationale », explique-t-il.

Quelles sont les solutions : S’opposant ainsi donc à la révision de la constitution, le président Jacques Ayadji de Moele-Bénin préconise deux solutions pour régler le problème soulevé par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le parrainage. A le croire, pour régler ledit problème, il faut modifier le code électoral pour permettre aux maires, aux conseillers communaux qui seront installés le 15 février 2026 puissent avoir la possibilité de parrainer. Pour y arriver Jacques Ayadji affirme que son parti à trouver une panoplie de solutions qu’ils ont nommé : « diagramme des solutions » mais seulement deux d’entre elles ont été retenues. Premièrement, il propose de laisser le code électoral intact. « Le législateur a prévu que les dossiers de candidature puissent ne pas être complets c’est-à-dire que lorsque les candidats aux élections vont déposer leur dossier le 05 février 2026 au plus tard, la CENA va prendre huit jours pour étudier les dossiers et va envoyer à chaque candidat les insuffisances de son dossier. Ces derniers auront trois jours pour satisfaire. Cela veut dire qu’un candidat aux élections présidentielles qui a remis son dossier à la CENA a le droit jusqu’au 16 février de retoucher ton dossier », explique-t-il. Mais vu que se ne sont pas les maires qui sont installés et que se sont les conseillers communaux et municipaux, Jacques Ayadji affirme qu’il se peut qu’un conseiller installé le 15 février n’aie pas le temps le 16 février de connaitre son maire, « c’est pourquoi nous avons dit que si les 24h sont trop limites, la loi dit que la date limite de dépôt des dossiers de candidature à la CENA est fixée à moins de cinquante jours par rapport à la date de démarrage de la campagne électorale. Donc comme deuxième solution, nous avons demandé de modifier le code et de ramener ce délai de 50 jours à 30 jours ». Pour Jacques Ayadji, il ne faut que ces deux solutions pour satisfaire aux exigences de la Cour constitutionnelle sans toucher à la constitution.