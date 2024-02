CAN 2023: La Côte d’Ivoire sur le fil, tout le carré d’AS

Vues : 2

4 équipes poursuivent leur course dans la conquête de la coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Il s’agit du Nigéria, de l’Afrique du Sud, de la Rd Congo et de la Côte d’Ivoire. Ces différentes formations ont dominé leurs adversaires lors des quarts de finale qui ont eu lieu vendredi et samedi derniers. Ces qualifications pour le carré d’As ont permis d’avoir les affiches Nigéria-Afrique du Sud et RD Congo-Côte d’Ivoire qui détermineront les deux équipes qui iront en finale.

Revenant sur les quarts de finale, il faut retenir que le Nigéria avec son style de jeu efficacité offensive et rigueur défensive a eu raison de l’Angola (1-0). Moses Simon est l’auteur de cette unique réalisation qui donne au Super Eagles sa 4e victoire consécutive dans ce tournoi. Du côté de la RD Congo, la qualification s’est faite devant la Guinée qui n’a pas pu l’empêcher de faire parler sa sérénité. En effet, menés, les Congolais de la république démocratique ont dérouté le Syli (3-1) pour s’octroyer sa place dans le carré d’As. L’émouvante qualification est venue des Eléphants de la Côte d’Ivoire qui ont coupé le souffle aux Aigles du Mali en pleine célébration. 90e minute, alors que les Eléphants sont menés (1-0), ils ont rétabli la parité obligeant les maliens à passer par les prolongations. Et c’est durant cette étape qu’ils ont porté le coup fatal. 120e minute, Diakité par une Majer dévie une reprise du gauche de Seko Fofana dans les buts maliens. La Côte d’Ivoire, vernie depuis sa « qualification miraculeuse » s’impose (2-1) et rejoint la RD Congo. De son côté, l’Afrique du Sud a eu fort à faire devant le Cap Vert qui n’a rien lâché (0-0) jusqu’à la séance des tirs aux buts. Un exercice durant lequel Ronwen Williams, gardien de but des BafanaBafana a stoppé 4 des 5 tirs des Requins Bleus. Ceci permet à sa formation de s’imposer 2-1 pour rejoindre le Nigéria.

Voici le programme des demi-finales

Mercredi 7 février 2024

18H NIGERIA VS AFRIQUE DU SUD

21H CÔTE D’IVOIRE VS RD CONGO