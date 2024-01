Révision de la constitution et modification du code électoral: Les Démocrates échangent avec d’autres forces politiques de l’opposition

Vues : 3

Vue partielle des députés Démocrates et quelques responsables des forces politiques présents

Présenter la démarche du Chef de l’Etat à propos de la modification du code électoral et prendre l’avis des autres forces politiques de l’opposition sur les débats autour de la révision de la constitution. C’est l’objectif visé par le parti Les Démocrates qui a initié, le lundi 29 janvier 2024 à l’hôtel Golden Tulipe, une séance de consultation politique élargie à d’autres forces de l’opposition. Cette séance a réuni le Mouvement Populaire de Libération (MPL), la Nouvelle Force nationale (NFN) et le parti Grande solidarité républicaine (GSR). Il a été question d’analyser les tenants et aboutissants de la révision de la constitution et de la modification du code électoral, afin de savoir la conduite à tenir au sein de l’opposition. Reçus le lundi 22 janvier par le chef du l’Etat au sujet de la relecture du code électoral, les députés Démocrates n’ont pas donné leur position. Ils ont promis se concerter avec les responsables de leur parti. Il faut préciser que la relecture du Code électoral a été demandée par la Cour constitutionnelle, le jeudi 04 janvier 2024, pour corriger le dysfonctionnement des institutions et la rupture d’égalité qui seront observés dans le cadre de la présidentielle de 2026. Mais cette relecture ne réglera pas tous les problèmes aux dires du président du groupe parlementaire du Bloc Républicain, Assan Séibou qui a fait une proposition de loi portant révision de la constitution. La rencontre de ce lundi permettra peut-être au parti Les Démocrates de dire s’il votera ou pas cette proposition de loi.

Alban TCHALLA