Assemblée Générale Elective à la fédération béninoise d’Escrime : Les délégués accordent un nouveau mandat au président Jacques Okoumassoun

Vues : 31

La photo de famille des membres du bureau

Président en fin de mandat à la tête de la Fédération béninoise d’Escrime (FBE), Jacques Okoumassoun a été reconduit pour poursuivre ses œuvres de promotion de la discipline. C’était à l’issue de l’Assemblée générale élective, tenue le samedi 27 janvier 2024, dans la salle Codir du Stade de l’Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, dont les travaux ont permis de mettre en place un nouveau bureau.

Réélu président, à l’unanimité des délégués qui lui témoignent ainsi leur satisfaction par rapport à son management de l’instance pour l’atteinte de meilleurs résultats, Jacques Okoumassoun a promis maintenir le flambeau. Tout en se disant reconnaissant, il a informé quela Fédération compte mettre en place de nouvelles stratégies offensives dont la mise à disposition des moyens aux anciens athlètes pour faciliter leur reconversion et pour atteindre ses objectifs. Parlant d’ailleurs de moyens, l’homme qui nourrit toujours l’ambition de rendre populaire la discipline (le faire pratiquer par nombre de Béninois) a salué l’Etat à travers le ministère des sports et le Comité national olympique et sportif béninois qui ne cessent depuis des années d’appuyer la fédération. «Depuis 6 ans environ, nous avons commencé par bénéficier des ressources de l’État. Grâce à ces ressources, nous avions entamé un certain nombre d’actions. Aujourd’hui, nous sommes appuyés par le Comité national olympique sportif béninois : Cnos-Ben »,a fait savoir l’homme qui va poursuivre l’aventure à la tête d’un bureau de 13 membres dont certains à l’image du Trésorier Général, Hypolite Attimbossou, du secrétaire général, Edouard Tchiakpè, et la secrétaire national chargée de la promotion d’escrime féminie, Huguette Houndelo, ont vu aussi leur mandat renouvelé. En termes d’arrivée, ils sont 7 membres à recueillir l’avis favorable des délégués pour faire partir du bureau exécutif.

Installé, ce bureau, selon Jacques Okoumassoun, a pour ambition première d’obtenir une qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. A rappeler que les rapports moral et financier ont été présentés aux membres en présence du Directeur des Sports d’Elite (DSE), Bonaventure Codjia.

Anselme HOUENOUKPO