Modification du code électoral pour le parrainage de la présidentielle de 2026: Les députés BR préconisent plutôt une révision de la constitution

Vues : 23

La demande de la Cour Constitutionnelle, d’opérer des corrections dans le code électoral, en vue de préserver le principe de l’égalité dans le parrainage des candidats, à l’élection présidentielle de 2026 est plus complexe selon le Groupe parlementaire Bloc Républicain (Gp-BR). Le Président Assan SEIBOU et ses collègues membres du groupe parlementaire l’ont soulignée ce mercredi 24 janvier 2024 à Porto-Novo. C’était à la faveur d’une déclaration de presse tenant lieu de compte rendu de la rencontre qu’ils ont eue ce lundi avec le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Pour les députés du Bloc Républicain, la complexité de cette demande réside dans le fait que « le souci qui a conduit aux programmations des dates et de l’ordre des élections auxquels ces parrainages sont attachés, soulève de nombreuses autres préoccupations qui semblent remettre en cause les idéaux d’un régime politique présidentiel dont l’élection présidentielle est la base. » C’est fort de ces diverses préoccupations que le Groupe parlementaire Bloc Républicain préconise la recherche des solutions plus globales et s’oppose à « une résolution parcellaire du problème. »

« La révision n’est pas un crime »

A en croire les députés du parti du cheval cabré, la raison pour laquelle « la révision de la constitution ne devrait pas être un crime » est qu’elle peut comporter des nécessités de correction et d’induction de réformes que prescrivent les situations et les difficultés de gouvernance.’’ Eu égard à cela, l’honorable Assan SEIBOU et ses pairs exhortent le président Patrice Talon et le peuple béninois à accepter des corrections éventuelles de la constitution qui seraient sans incidence sur les points fondamentaux, notamment le nombre de mandats. Rappelons que cette rencontre a permis au Chef de l’Etat d’exhorter les députés membres du groupe parlementaire Bloc Républicain à la recherche permanente de voies consensuelles dans l’étude des dossiers à l’Assemblée nationale. Elle a également servi de tremplin au premier magistrat du pays, d’exprimer son opposition et son désintérêt formels, à toute révision opportuniste de la constitution notamment, dans le dessein d’un troisième mandat.

Fidèle KENOU