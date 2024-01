Assemblée générale du ‘’Suprême Team 2024’’: Élodie Sèmèvo Zodéhougan élue présidente

Vues : 11

Les membres de la Suprême Team ont officiellement lancé le mandat 2024. C’est à travers une cérémonie de lancement des activités qui s’est déroulée le samedi 13 Janvier 2024. C’était en présence des membres officiels, les membres du bureau, d’autorités politico-administratives et également la présence remarquable du parrain de l’événement, Astéris.

Elue pour conduire l’association au cours de cette année, la présidente de la ”Suprême Team” 2024, Élodie Sèmèvo Muriel Zodéhougan, a pris l’engagement de travailler à faire rayonner le mandat 2024. Elle a, par ailleurs, exhorté son équipe et les membres à œuvrer inlassablement pour relever les défis. « Je suis optimiste qu’avec moi et les membres du comité directeur national nous allons dans quelques mois contribuer à l’essor de notre organisation commune », a-t-elle fait savoir. Ainsi, au cours de l’assemblée générale, plusieurs points ont été abordés pour un changement radical de la communauté. On peut noter l’échange avec le président de la Suprême Team autour du lien qui existe entre Diamond Light Group et la communauté. Suprême Team est la force de vente de la clinique d’assistance et de développement aux entreprises qui dispose aussi d’une communauté regroupant des chefs d’entreprise, des aspirant (e)s entrepreneurs, l’intérêt qu’on aura à gagner en travaillant avec ses entreprises. Par ailleurs le Programme d’Action de la Suprême Team (PAST) fut axé sur trois piliers dont le premier pilier porté sur l’assaisonnement de la communauté. L’installation d’un bureau exécutif qui sera chargée de l’organisation des activités au sein de la communauté. Aussi il sera chargé d’organiser les activités récréatives, les sorties, les castings et tout ce qui pourrait contribuer au développement de la communauté. Selon le comité, le meilleur résultat sera primé au cours de l’année et l’installation de quatre bureaux qui seront chargés de données les meilleurs résultats. La communauté Suprême Team s’engage à améliorer les conditions de vie de chaque membre avec un accompagnement. Le comité a présenté l’assistance des profils qui préside le bureau directeur suite à l’élection. L’équipe du bureau directeur est composée de la présidente Élodie Sèmèvo Zodéhougan; Secrétaire exécutive Yabo Gnambodé, trésorière et secrétaire adjointe Annick Akpo, organisatrice des évènements Laurence Suprême et l’organisateur adjoint Lauvness Louis Dohou. La séance s’est clôturée par la remise des attestations d’adhésion de chaque membre officiel présent et de leurs cartes de membres.

Comme rappel, Élodie Sèmèvo Muriel Zodéhougan est un juriste privatiste égérie de marques, chargée de communication de Diamond Light Group distributrice des produits de Label Group International. Présidente exécutive actuelle de la ”Suprême team” 2e duchesse d’honneur de la 1ère édition du concours de vente Queen of SELLING 1ère édition Best seller du concours Best seller de l’année 2023.