Suite à son décès: Jérôme Carlos inhumé demain à Porto-Novo

Feu Jérôme Carlos

Demain jeudi 25 janvier 2024, à Porto Novo, aura lieu l’inhumation de l’éminent journaliste, Jérôme Carlos. En effet, décédé dans la soirée du lundi 15 janvier 2024, le chroniqueur et écrivain sera conduit à sa dernière demeure par les membres de sa familles tant biologiques que professionnelles sans oublier ses amis et proches. Mais avant, un hommage lui sera rendu ce mercredi 24 janvier 2024, à partir de 17h, dans la salle François Abiola à l’Ecole Supérieure de Porto-Novo, selon le programme des obsèques. Une veillée de prière et de chants suivra à partir de 20h00 à la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo. Et le jeudi 25 janvier 2024, aura lieu l’office des défunts à partir de 9h30, la messe de requiem sera dite à la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo à partir de 10h30. S’en suivra l’inhumation au cimetière.

Anselme H.