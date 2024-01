Identité culturelle et cultuelle des peuples africains: Le Fâ et ses convictions au cœur d’un séminaire à Abomey-Calavi

Vues : 5

Le Professeur Ricardo Agbé Hountondji entouré des Ambassadeurs de la vibration sacrée

En collaboration avec les Ambassadeurs de la vibration sacrée, le cabinet Gbêmadoyomin a organisé un séminaire d’information et de sensibilisation sur le Fâ, le dimanche 21 janvier 2024, à Abomey-Calavi. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs culturelles et cultuelles, a réuni les bokonons, tradi-praticiens et autres autour du thème : « Le Fâ et ses convictions ». L’objectif visé est de montrer aux peuples africains l’importance et l’utilité du Fâ. C’est le Professeur de Fâ Ricardo Agbé Hountondji dit Bokonon Gbêmadoyomin qui a été invité à développer ce thème. Professeur de Fâ et expert Consultant en Géomancie africaine, il a, dans son intervention, souligné que les africains d’aujourd’hui seront des africains avertis si dorénavant, ils allaient à l’oracle avant d’entreprendre quoi que ce soit. « Il y aura moins de dégâts dans la société. Le Fâ, c’est un patrimoine immatériel qui a été attesté par l’Unesco. Le Fâ n’a pas besoin de religion. Pour aller au Fâ, on n’a pas besoin de critère. Ce qui est important, c’est de vérifier toute chose avant d’aller vers l’accomplissement de la chose », a fait savoir le communicateur. Pour le Bokonon Gbêmadoyomin, l’on doit aller au dépassement de l’être. « On a vu que beaucoup de personnes se perdent aujourd’hui. Ils font tout, mais ça ne donne rien à savoir les mauvais choix dans les filières, dans les activités, dans la manière d’entreprendre ou bien beaucoup d’incapacité à avoir se concrétiser leurs projets alors qu’en réalité tous ces messages se trouvent dans leur existentiel », a-t-il expliqué. A l’en croire, il faut que l’on arrive à révolutionner le Fâ et montrer que tout le monde peut avoir accès au Fâ. C’est en cela, il a salué le Chef de l’Etat, Patrice Talon pour son œuvre de promotion des valeurs cultuelles et culturelles à travers les Vodun Days. « C’est un décret. Il faut maintenant que les Vodun Days soient constitutionnalisés et que ce ne soit donc plus le 10 janvier seulement. Il faut qu’il y ait d’autres jours dans le calendrier », suggère-t-il. Il faut préciser que d’autres séminaires sont prévus au Bénin ainsi que dans les pays de la sous-région les mois à venir.

A. T.