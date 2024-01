Conférence publique ‘’10 janvier : et après ?’’ à l’Uac: Le Prof. Raymond Assogba appelle à la mobilisation le samedi 27 janvier

Vues : 5

Dans le cadre de la tenue de l’édition 2024 de la conférence publique ‘’10 janvier : et après ?’’, le Professeur Coovi Raymond Assogba a animé une conférence de presse, le mardi 23 janvier 2024, à l’Uac. Au cours de cette conférence, il a annoncé les innovations et perspectives de la 7è édition de cet évènement.

Professeur Coovi Raymond Assogba lors de la conférence de presse

« Faisons l’auto-promotion de nos boo-technologies ». C’est le thème de la 7è conférence publique ‘’10 janvier : et après ?’’ qui va se tenir à l’Uac le samedi 27 janvier 2024. Pour cet évènement qui tient lieu d’une réflexion scientifique autour de la fête du 10 janvier, le conférencier Professeur Coovi Raymond Assogba invite les béninois, quel que soit leur obédience religieuse à y prendre part, afin d’apporter leur contribution à la ‘’Boologie’’, une science qui magnifie Fâ, Vodun et Boo. En effet, la célébration du 10 janvier a été instituée depuis 90 par le président Nicéphore Dieudonné Soglo pour créer un cadre où les Vodùnnↄ puisent dans leurs riches patrimoines des chants, des danses et des rites pour promouvoir le monde multipolaire du Vodùn. Au Bénin, personne, a expliqué le Professeur Coovi Raymond Assogba, ne s’est préoccupée de la nature intellectuelle et scientifique de cette fête. C’est ainsi qu’en 2017, il a instauré la conférence ‘’10 janvier : et après ?’’.

Dans le cadre ces conférences, le thème des boo-technologies est censé devenir la substance des réflexions à mener pour les dix années prochaines. Cette initiative a déjà permis de créer le campus de Boologie, d’organiser un colloque scientifique international et biens d’autres.

« Pour la décennie des Boo-technologies, l’accent sera mis sur l’opportunité d’ouvrir la conscience du Béninois à l’encouragement à découvrir, et accepter, vulgariser et utiliser les créatifs dont nous-mêmes, fils, filles et favi sommes les inventeurs. Il nous échoit d’ouvrir les yeux sur les résultats de ce que nos enfants, nos parents et nos sœurs sont les créateurs », a fait savoir Professeur Assogba. Pour y arriver, il est prévu un sketch de l’énoncé Jↄwamↄ emprunté à Danialou Sagbohan, des thèmes devant permettre d’aboutir à des décisions de renforcement de la « promotion des Boo-Technologies » seront développés, un ouvrage intitulé « Livre de poche de la Boologie : Manipulation de la rationalité de Sakpata », sera lancé etc. « Nous ne sommes pas des concurrents des vodùnnↄ », a précisé le Professeur Assogba pour qui il s’agit de créer des centres d’intérêts autour des boo-technologies. « C’est dans nos boo-technologies que nous avons nos richesses », a-t-il dit.

A. T.