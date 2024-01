Session plénière ordinaire de l’année pastorale 2023-2024: Vois les exhortations de la Conférence épiscopale du Bénin sur les grands sujets d’actualité

Vues : 8

La Conférence épiscopale du Bénin (Ceb) s’est réunie du 16 au 19 janvier 2024 dans le cadre de la deuxième session plénière ordinaire de l’année pastorale 2023-2024. Au cours des travaux, les Évêques du Bénin ont éveillé la conscience des uns et des autres sur plusieurs sujets d’intérêt commun notamment les plans ecclésial, socio-politique et sécuritaire.

Ainsi, sur le plan ecclésial, la Conférence épiscopale du Bénin s’est réjouie de la consécration de la cathédrale Notre dame de l’enfant du diocèse de N’Dali. Ils rendent grâce à Dieu pour l’ouverture des 80 ans d’évangélisation continue au sanctuaire Marial de Komiguéa à Parakou. Occasion pour les Evêques de mettre en garde contre le syncrétisme religieux et les confusions entre le culturel et le cultuel. Les fidèles chrétiens catholiques sont invités à vivre une foi sans mélange. Sur le plan politique, les Evêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques quels que soient leurs bords à toujours viser l’intérêt supérieur de la Nation dans leur prise de position et de décision. Ceci permettra à la décrispation de l’atmosphère politique, la préservation de la paix et l’unité nationale. Au cours de leurs échanges, les Evêques se sont penchés sur diverses questions sur le plan sécuritaire et social. Pour bannir avec les prises d’otages, séquestrations et sacrifices humains, ils lancent « un appel urgent à la crainte de Dieu ». En ce qui concerne les accidents de route, les Evêques invitent tous les citoyens à une prise de conscience collective et exhortent les autorités ainsi que les forces de sécurités à jouer leur partition pour la préservation des vies. Ils proposent à cet effet, des sensibilisations visant à instaurer une culture de la prudence et du respect du code de la route, à protéger les vies humaines et à prévenir les drames sur les axes routiers. Pour ce qui est de la persistance de la cybercriminalité, la conférence épiscopale encourage les autorités dans la répression et exhorte les parents et éducateurs à tous les niveaux à ne point baisser la garde. Toutefois, les Evêques invitent les acteurs qui commettent ces délits d’abandonner et de revenir sur le bon chemin. La Conférence épiscopale du Bénin n’a pas occulté l’importance de l’éducation de la jeune béninoise. Elle évoque un certain nombre de déviances et comportements autodestructeurs chez la couche juvénile. Pour s’assurer que les jeunes béninois sont le présent et l’avenir, les Evêques appellent à la mobilisation de tous les acteurs de l’éducation afin d’offrir un meilleur soutien à cette couche juvénile en leur inculquant les lois naturelles, morales et spirituelles.

Il faut rappeler que lors de leur session, la Conférence épiscopale du Bénin s’est rendue chez le président de la République, Patrice Talon, pour lui présenter ses vœux à lui et à toute la nation. Les Evêques ont profité de l’occasion pour échanger avec le chef de l’Etat sur plusieurs sujets d’actualités.