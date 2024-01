Rentrée économique : Le secteur privé, pour la construction d’un écosystème au service du développement

Vues : 10

La deuxième édition de la rentrée économique du secteur privé s’est tenue le vendredi 19 janvier 2024 à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. C’est une initiative émanent de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Bénin et la Chambre des Métiers du Bénin.

Ce que vous devriez savoir: Organisée avec les organisations patronales (CNP Bénin, CONEB), la rentrée économique du secteur privé, vise à renforcer les relations entre les acteurs du secteur privé béninois et de consolider le dialogue public privé. Cette édition 2024 a pour thème : « Ensemble pour la construction d’un Ecosystème au service du développement du secteur privé ». Ainsi, construire un écosystème au service du développement du secteur privé renvoie à la nécessité de l’unité des acteurs de ce secteur et aussi à la mise en place des locomotives afin de changer les conditions pour un secteur privé plus compétitif. Cette grande cérémonie a connu la participation des présidents et membres des chambres consulaires, les organisations patronales, les organisations du secteur privé et les chefs d’entreprise. À cette occasion, plusieurs communications ont été faites. Il s’agit de la présentation de l’évolution des entreprises béninoises en 2023 et les perspectives de 2024 pour le secteur privé, la présentation du dispositif d’intervention du guichet unique des PME et la présentation de la plateforme Pme-Benin. Ces communications ont été suivies deux panels, l’un animé par les présidents et représentants des trois chambres consulaires, l’autre animé par les organisations patronales.

Que retenir de leur intervention: À l’entame de la cérémonie, le président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo a présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui augure de belles perspectives à l’avenir pour le secteur privé. À l’entendre, cette rencontre revêt une importance particulière car elle offre une fois de plus l’occasion unique de réflexion sur les défis et les opportunités qui se présenteront. « Le secteur privé a besoin de synergie, voire de complicité pour voir ensemble l’avenir en confiance face aux diverses fluctuations économiques et aux défis mondiaux », a-t-il indiqué. À le croire, l’année 2024 s’annonce comme une période de changement significatif pour amener les secteurs privés à travailler afin de promouvoir l’innovation et le développement économique durable. « Ensemble nous pouvons surmonter les défis, créer des opportunités et bâtir un avenir plus prospère pour notre nation », a-t-il rassuré. À sa suite, le coordonnateur de l’OCIS, Hyppolyte Koukou a présenté le baromètre sur l’évolution des entreprises béninoises en 2023 et les perspectives pour l’année 2024. Dans sa présentation il a évoqué le niveau d’évolution des activités des entreprises par secteurs et par régions, leurs situations financières ainsi que les perspectives pour cette nouvelle année afin de rehausser l’écosystème du secteur privé. Ceci après une enquête impliquant 1000 entreprises béninoises.

Toujours au cours de cette cérémonie, le Directeur Général de l’ADPME, Edouard Sehlin, a exposé le dispositif d’intervention du guichet unique des PME. Il a ainsi présenté la mission de l’ADPME, ses cibles prioritaires, ses ambitions stratégiques, ses priorités stratégiques clés et ses différents pôles d’intervention. Il a pour finir présenté les approches et modalités d’intervention de l’ADPME au bénéfice des entreprises. Toujours en ce qui concerne la promotion des PME, une plateforme a été créée pour mieux collaborer avec les décideurs. Ce service présenté par Gwladys Taweya, a permis à une centaine de chefs d’entreprise présents de s’informer sur les modalités et avantages de ce service.

