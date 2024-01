Morosité économique :Le président Arnauld Akakpo appelle le secteur privé  à investir davantage

Vues : 27

Les acteurs du secteur privé béninois étaient réunis le vendredi pour la rentrée économique 2024. Cette rentrée a permis d’attirer l’attention des acteurs sur le moral bas des opérateurs économiques béninois, situation à laquelle le président de la CCI-Bénin a proposé de trouver un remède à travers plus d’investissement et de synergie.

De quoi s’agit-il : Les associations et organisations professionnelles du secteur privé se sont retrouvées,le vendredi 19 janvier 2024, au Palais des congrès de Cotonou. Il s’agissait de jeter un coup d’œil sur les réalisations de 2023 afin de se projeter sur les attentes de 2024. Etaient présents à cette deuxième rentrée économique, les acteurs du secteur privé, leurs associations professionnelles, les agences publiques en charge du secteur privé ainsi que les responsables des institutions consulaires. L’attraction majeure de cet événement était la présentation d’une étude intitulée « Baromètre sur l’évolution des entreprises béninoises en 2023 et les perspectives pour l’année 2024 ». Cette étude réalisée en décembre 2023 et janvier 2024 a permis d’interroger un échantillon de mille entreprises béninoises sur ce qu’elles pensent de l’année écoulée et de recueillir leurs perspectives pour l’année en cours. Réalisée par l’Observatoire du commerce, de l’industrie et des services, une institution de la CCI-Bénin, cette enquête d’opinion a révélé que 61% des entreprises, tus secteurs confondus, assurent avoir enregistré une baisse de leurs chiffres d’affaires en 2023. De la même manière, 71% d’entre elles signalent une stagnation ou une baisse de leur trésorerie, pendant que 53% soulignent que l’environnement des affaires a été peu favorable au cours de la période. Parmi les obstacles les plus significatifs dont se plaignent les hommes et femmes d’affaires il y a non seulement l’inflation, mais aussi les répercussions des événements au Niger, la guerre russo-ukrainienne, la baisse du naira, etc. Cependant, 57% des entreprises s’attendent malgré tout à une année 2024 positive.

Ce que disent les officiels : Commentant les résultats de cette enquête d’opinion, le coordonnateur de l’OCIS, Hippolyte Koukou a mis l’accent sur l’espoir qui règne au sein du secteur privé malgré la morosité de 2023. Pour Arnauld Akakpo, Président de la CCI-Bénin, « nous devons travailler en synergie et aller vers beaucoup plus d’investissement ». Le thème de cette rencontre était justement « Ensemble pour la construction d’un écosystème du développement du secteur privé » Il a annoncé l’arrivée cette année d’investisseurs nigérians après la fournée des investisseurs chinois récemment au Bénin. Quant à Edouard Sèhlin, DG de l’Agence de développement des PME (ADPME), il a indiqué que son institution a pour vocation de fédérer toutes les initiatives publiques de promotion des PME au Bénin. Il a alors invité les chefs d’entreprises à s’y inscrire pour bénéficier des différents accompagnements qu’offre l’Etat.

Entre les lignes : La deuxième édition de la rentrée économique du Bénin a permis de lever un coin de voile sur la nécessité d’une synergie d’actions du secteur privé béninois. Mais elle a mis également l’accent sur l’environnement des affaires qui reste à améliorer au Bénin.